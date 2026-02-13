Atlético-MG precisa vencer e pode ter força máxima contra o Itabirito: confira as opções

Neste sábado, o Atlético enfrenta o Itabirito às 19h, no Estádio Castor Cifuentes, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Precisando da vitória para a classificação, o técnico interino Lucas Gonçalves pode optar por utilizar força máxima, alterando a estratégia adotada por Sampaoli no estadual

Sampaoli foi demitido nessa quinta feira (12) e Lucas Gonçalves comandará a equipe contra o Itabirito. Ao longo da competição, o treinador argentino vinha escalando equipes alternativas. Nos primeiros jogos, priorizou jovens da base e atletas com menos minutagem. Posteriormente, passou a utilizar formações mescladas, combinando titulares e reservas.

Diante do cenário decisivo, porém, a tendência é de que o Atlético entre em campo com sua equipe principal. O Galo ocupa a segunda colocação do Grupo A, com 11 pontos, mesma pontuação da URT, que lidera por ter uma vitória a mais. De acordo com o regulamento, avançam às semifinais os líderes dos grupos A, B e C, além do melhor segundo colocado na classificação geral.

Na disputa por essa segunda opção de vaga, o panorama também não é favorável ao time alvinegro. Atlético, North e Tombense somam 11 pontos, mas o Galo leva desvantagem por ter menos vitórias que os concorrentes. Assim, além de vencer, a equipe precisará torcer por combinações de resultados para garantir presença nas semifinais.

Opções do Atlético contra o Itabirito

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Samuel, Vitão

Laterais: Kauã Pascini, Luis Gustavo, Natanael, Renan Lodi, Ángelo Preciado

Meias: Alan Franco, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Igor Toledo, Cissé, Victor Hugo, Patrick, Reinier, Maycon, Índio

Atacantes: Cadu, Cauã Soares, Dudu, Biel, Hulk, Murillo, Cuello, Alan Minda e Cassierra

Lesiondos: Lyanco e Alexsander

Treino na cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

