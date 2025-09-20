Neste domingo (21), a Inter de Milão recebe o Sassuolo às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Italiano 2025/2026. O confronto acontece em Milão, no Estádio Giuseppe Meazza. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Inter de Milão

Os donos da casa vêm de vitória por 2 a 0 para o Ajax pela primeira rodada da Champions League. Pelo Campeonato Italiano, a equipe de Cristian Chivu tem sequência de duas derrotas seguidas. No último domingo (13), a Inter perdeu para a Juventus por 4 a 3, em uma partida marcada por reviravoltas no placar.

Sassuolo

Os visitantes começaram o Campeonato Italiano com duas derrotas. Entretanto, o time de Fabio Grosso venceu sua primeira partida na competição na última segunda-feira (14), contra a Lazio, jogando em casa. O único tento da partida foi marcado por Alieua Fadera. O ponta-esquerda chegou por empréstimo do Como no início desta temporada.

Ficha do jogo INT SAS 4ª rodada Campeonato Italiano Data e Hora Domingo, 21 de setembro, 15h45 (de Brasília) Local Estádio Giuseppe Meazza, Milão, na Itália Árbitro Livio Marinelli Assistentes Luca Mondin, Luigi Rossi e Mario Perri (quarto árbitro) Var Daniele Chiffi (AVAR) Onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão🆚 Sassuolo

4ª rodada — Campeonato Italiano

📆 Data e horário: Domingo, 21 de setembro, 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Giuseppe Meazza, Milão, (ITA)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Livio Marinelli

🚩 Assistentes: Luca Mondin, Luigi Rossi e Mario Perri (quarto árbitro)

📺 VAR: Aleandro Di Paolo (VAR1)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Augusto; Thuram, Martinez

Sassuolo (Técnico: Fabio Grosso)

Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Lauriente

