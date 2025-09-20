menu hamburguer
Inter de Milão x Sassuolo: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Campeonato Italiano

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Italiano

Onde assistir Inter de Milão e Sassuolo pelo Campeonato Italiano (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraOnde assistir Inter de Milão e Sassuolo pelo Campeonato Italiano (Foto: Arte/Lance!)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/09/2025
12:30
Neste domingo (21), a Inter de Milão recebe o Sassuolo às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Italiano 2025/2026. O confronto acontece em Milão, no Estádio Giuseppe Meazza. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Inter de Milão

Os donos da casa vêm de vitória por 2 a 0 para o Ajax pela primeira rodada da Champions League. Pelo Campeonato Italiano, a equipe de Cristian Chivu tem sequência de duas derrotas seguidas. No último domingo (13), a Inter perdeu para a Juventus por 4 a 3, em uma partida marcada por reviravoltas no placar.

Sassuolo

Os visitantes começaram o Campeonato Italiano com duas derrotas. Entretanto, o time de Fabio Grosso venceu sua primeira partida na competição na última segunda-feira (14), contra a Lazio, jogando em casa. O único tento da partida foi marcado por Alieua Fadera. O ponta-esquerda chegou por empréstimo do Como no início desta temporada.

Ficha do jogo

INT
SAS
4ª rodada
Campeonato Italiano
Data e Hora
Domingo, 21 de setembro, 15h45 (de Brasília)
Local
Estádio Giuseppe Meazza, Milão, na Itália
Árbitro
Livio Marinelli
Assistentes
Luca Mondin, Luigi Rossi e Mario Perri (quarto árbitro)
Var
Daniele Chiffi (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Sassuolo pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Inter de Milão🆚 Sassuolo
4ª rodada — Campeonato Italiano
📆 Data e horário: Domingo, 21 de setembro, 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Giuseppe Meazza, Milão, (ITA)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Livio Marinelli
🚩 Assistentes: Luca Mondin, Luigi Rossi e Mario Perri (quarto árbitro)
📺 VAR: Aleandro Di Paolo (VAR1)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Augusto; Thuram, Martinez

Sassuolo (Técnico: Fabio Grosso)
Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Lauriente

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

A comemoração do gol da Inter de Milão (Foto: Juan Mabromata/AFP)
A comemoração do gol da Inter de Milão (Foto: Juan Mabromata/AFP)

