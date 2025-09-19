Neymar é dúvida para o clássico do Santos contra o São Paulo
Santos enfrenta o São Paulo no próximo domingo (21), na Vila Belmiro
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Neymar é dúvida para o clássico entre o Santos e o São Paulo, neste domingo (21), na Vila Belmiro.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Artilheiro do Sub-17 do Santos assina contrato profissional com multa de R$ 625 milhões
Futebol Nacional19/09/2025
- Futebol Nacional
Victor Hugo valoriza recepção no Santos e mira estreia na Vila Belmiro: ‘Me sinto em casa’
Futebol Nacional19/09/2025
- Santos
Conheça o goleiro que pode ganhar espaço pelo Santos em clássico após lesão de Brazão
Santos19/09/2025
O atacante não participou do treino realizado na manhã desta sexta-feira (19), no CT Rei Pelé, por conta de problemas físicos que ainda não foram detalhados pelo clube.
O camisa 10 será submetido a exames para avaliar a gravidade da situação e definir se terá condições de atuar no San-São.
A informação foi inicialmente publicada pelo ge e confirmada pelo Lance!
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Neymar x São Paulo:
O Peixe já enfrentou o Tricolor em duas ocasiões neste ano: no Paulistão e no primeiro turno do Brasileirão.
No estadual, o duelo ocorreu um dia após a apresentação de Neymar, que não esteve em campo. O Alvinegro Praiano venceu por 3 a 1, com dois gols de Guilherme e um de Gabriel Bontempo.
No Brasileirão, o Santos foi derrotado por 2 a 1 no Morumbi, com Tiquinho Soares marcando o gol da equipe paulista. O capitão santista foi ausência por causa de uma lesão na coxa esquerda.
Em 22 partidas disputadas pelo Peixe no Brasileirão, Neymar não jogou em 9 oportunidades por lesão ou suspensão.
➡️ Victor Hugo valoriza recepção no Santos e mira estreia na Vila Belmiro: ‘Me sinto em casa’
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias