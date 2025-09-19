menu hamburguer
Neymar é dúvida para o clássico do Santos contra o São Paulo

Santos enfrenta o São Paulo no próximo domingo (21), na Vila Belmiro

imagem cameraNeymar acumula 23 jogos desde o retorno ao Santos. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Juliana Yamaoka
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 19/09/2025
13:52
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Neymar é dúvida para o clássico entre o Santos e o São Paulo, neste domingo (21), na Vila Belmiro.

O atacante não participou do treino realizado na manhã desta sexta-feira (19), no CT Rei Pelé, por conta de problemas físicos que ainda não foram detalhados pelo clube.

O camisa 10 será submetido a exames para avaliar a gravidade da situação e definir se terá condições de atuar no San-São.

A informação foi inicialmente publicada pelo ge e confirmada pelo Lance!

Neymar vai realizar exames médicos nesta sexta-feira (19). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar x São Paulo:

O Peixe já enfrentou o Tricolor em duas ocasiões neste ano: no Paulistão e no primeiro turno do Brasileirão.

No estadual, o duelo ocorreu um dia após a apresentação de Neymar, que não esteve em campo. O Alvinegro Praiano venceu por 3 a 1, com dois gols de Guilherme e um de Gabriel Bontempo.

No Brasileirão, o Santos foi derrotado por 2 a 1 no Morumbi, com Tiquinho Soares marcando o gol da equipe paulista. O capitão santista foi ausência por causa de uma lesão na coxa esquerda.

Em 22 partidas disputadas pelo Peixe no Brasileirão, Neymar não jogou em 9 oportunidades por lesão ou suspensão.

