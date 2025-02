Inter de Milão e Fiorentina se enfrentam, nesta segunda-feira (10), em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília), e as equipes entram no campo do San Siro, em Milão (ITA). O confronto será transmitido pela ESPN e Disney+ Premium (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Confira as informações do jogo entre Inter de Milão e Fiorentina

✅ FICHA TÉCNICA

INTER DE MILÃO X FIORENTINA

24ª RODADA - CAMPEONATO ITALIANO

📆 Data e horário: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)

Yann Sommer; Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu, Henerikh Mkhitaryan, Carlos Augusto; Marcus Thuram, Lautaro Martínez.



FIORENTINA (Técnico: Raffaele Palladino)

David De Gea, Dodô, Marin Pogracic, Luca Ranieri, Robin Gosens, Rolando Mandragora, Amir Richardson, Michael Folorunsho, Albert Gudmundsson, Lucas Beltrán, Moise Kean.

