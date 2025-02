Em duelo de líderes, Real Madrid e Atlético de Madrid empataram por 1 a 1 no sábado (8), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. Diego Simeone, técnico colchonero, foi incisivo sobre a briga pelo título da liga nacional.

Comparando a campanha dos três primeiros colocados da La Liga, Simeone acredita que o Barcelona joga o melhor futebol da competição, mesmo atrás de Real Madrid e Atlético de Madrid.

— Disputa pelo título entre três times? Acredito que o Barcelona é o melhor. Eles atacam muito bem, têm uma velocidade incrível em seus jogadores e jogam muito bem como equipe — afirmou Simeone.

A fala do treinador argentino chegou em Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid. Na coletiva pós-jogo do clássico, o italiano discordou em tom de decoche:

— Simeone disse que o Barça é o melhor? Todo mundo tem direito a uma opinião.

Real Madrid 1x1 Atlético de Madrid

O primeiro tempo da partida terminou com o placar mínimo em vantagem para os Colchoneros, mas o jogo não foi de muitos espaços. Os dois times tiveram dificuldade para criar chances claras de gol. Tanto foi que o gol de Julián Alvarez saiu de pênalti, após falta marcada com auxílio do VAR.

A segunda etapa começou entregando o que prometia: um Real Madrid mais ousado, buscando a virada em casa. O gol de Kylian Mbappé saiu logo no início do segundo tempo, aos quatro minutos, após rebote da finalização de Bellingham. Os Merengues seguiram pressionando, mas não conseguiram virar o placar da partida.

Lamine Yamal e Raphinha, a dupla de ataque do Barcelona (Foto: Thomas Coex/AFP)

Disputa pelo título da La Liga 2024/25

Apesar disso, o Real Madrid mantém a liderança de La Liga, mas deixa margem para a aproximação do Barcelona. O time catalão enfrenta o Sevilla neste domingo (9), às 17h (de Brasília), e pode ficar a apenas dois pontos (48) do Real (50), caso vença. Na segunda posição, o Atlético de Madrid perdeu a oportunidade de assumir a ponta da tabela e segue na vice-colocação, com 49 pontos.