O Brentford, time da Premier League, foi surpreendido com um almoço bem diferente do tradicional na última sexta-feira. O elenco pode desfrutar uma experiência bem brasileira com pratos típicos do país inspirados na dupla do Brasil que integra a equipe: o centroavante Igor Thiago e o ponta Gustavo Nunes.

O ex-Cruzeiro foi quem preparou e apresentou o almoço bem brasileiro ao time. Na Inglaterra, não há costume de refeições deste tipo entre os moradores. O prato típico local se resume a peixe com fritas (fish and chips).

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Igor Thiago aparece apresentado as opções disponíveis no refeitório aos seus companheiros, incluindo feijoada e pudim. Além dos pratos citados, o Brentford também preparou salpicão, vinagrete e frango. Na geladeria, havia Guaraná Antártica.

- Bem vindos ao dia do Brasil! Hoje é meu dia. Feijoada, frango… é o meu favorito. Quando minha mãe faz, é incrível. É minha vida. Top, top, top - disse o jogador da Premier League no almoço brasileiro.

Na publicação, o brasileiro é flagrado fazendo os companheiros provarem as comidas e também Guaraná Antártica, bebida tradicional do Brasil. Igor Thiago demonstrou alegria na aprovação do elenco e também na refeição que remete o país natal.

Veja o vídeo do time da Premier League e almoço brasileiro

Brentford na Premier League

Na 11ª colocação da Premier League, o Brentford soma 31 pontos, sendo 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. A equipe retorna a campo no próximo sábado contra o West Ham, que está na 15ª posição na tabela de classificação.

Na última rodada o Brentford foi derrotado pelo Tottenham em casa por 2 a 0. A equipe, que só disputa a Premier League, foi eliminada no início de 2025 da Copa da Inglaterra após perder para o Playmouth em casa.