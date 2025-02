O Real Madrid recebeu, neste domingo (9), uma notícia ruim antes dos jogos diante do Manchester City, na Champions League. O lateral-direito Lucas Vázquez se contundiu no clássico com o Atlético de Madrid, por La Liga, e se tornou mais um desfalque no sistema defensivo.

Segundo comunicado pelo próprio clube, Vázquez passou por exames, que diagnosticaram uma lesão muscular na parte posterior da perna esquerda. O tempo de recuperação previsto para o atleta é de 15 a 20 dias, o que implicará em ausências nos jogos de ida e volta do mata-mata.

"Após os exames realizados hoje no jogador Lucas Vázquez pelos serviços médicos do Real Madrid, lhe foi diagnosticada uma lesão muscular nos isquiotibiais da perna esquerda. Ele foi retirado da lista de relacionados para a partida contra o Manchester, e fica pendente de evolução", informou o Real em nota oficial.

O titular da posição, Daniel Carvajal, também compõe o vasto grupo de atletas no departamento médico, por uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho. Os problemas defensivos são alarde na capital espanhola: Rüdiger, Éder Miltião e Alaba completam os desfalques para a eliminatória continental.

No dérbi com o Atleti, a zaga foi composta por Tchouaméni, volante que precisou se adaptar à última linha devido às ausências, e Raúl Asencio, jovem recém-promovido da base aos profissionais. Para a viagem à Inglaterra, estima-se que Federico Valverde seja improvisado na lateral, como fez em outros jogos.

Lucas Vázquez desfalca o Real Madrid contra o City na Champions (Foto: Thomas Coex / AFP)

Esta será a quarta temporada seguida em que City e Real se encontram na Champions, com atual vantagem de duas classificações a uma para os Merengues. O duelo de ida, no Etihad Stadium, acontece na terça-feira (11), às 17h (de Brasília); no mesmo horário, mas oito dias depois, o Santiago Bernabéu será o palco do confronto decisivo da eliminatória.