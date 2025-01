Inter de Milão e Atalanta duelam nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Estádio King Saud University, em Riade (SAU), em jogo válido pela semifinal da Supercopa da Itália. Os Nerazzurri conquistaram vaga na competição através do título da Serie A de 2023-24, enquanto a equipe da Lombardia, na mesma temporada, foi vice da Coppa Italia. Quem se classificar enfrenta o vencedor de Juventus x Milan na decisão. O confronto terá transmissão da CazéTV. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão x Atalanta

Semifinal - Supercopa da Itália

📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio King Saud University, em Riade (SAU)

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)

🕴️ Arbitragem: Daniele Chiffi (árbitro); Dario Cecconi e Khaled Bahri (auxiliares); Luca Zufferli (quarto árbitro); Rosario Abisso e Francesco Meraviglia

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)

Yann Sommer; Yann Bisseck, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco; Lautaro Martínez e Marcus Thuram



❌ Desfalques: Benjamin Pavard e Francesco Acerbi (lesionados)



ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Marco Carnesecchi; Odilon Kossounou, Isak Hien e Sead Kolasinac; Raoul Bellanova, Marten de Roon, Éderson e Davide Zappacosta; Lazar Samardzic e Ademola Lookman; Charles De Ketelaere



❌ Desfalques: Juan Cuadrado, Gianluca Scamacca e Mateo Retegui (lesionados)

