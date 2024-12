Nino, ex-Fluminense, foi um dos destaques do Zenit no ano de 2024. O zagueiro chegou à Rússia em janeiro após fazer parte do elenco tricolor campeão da Libertadores no ano anterior, e rapidamente conseguiu ganhar espaço entre os titulares da equipe.

Porém, mesmo com um desempenho positivo ao longo dos últimos meses, o defensor afirmou não ter tido uma fácil adaptação. Em entrevista ao Lance!, o camisa 27 contou detalhes do processo vivido em solo europeu.

- Tudo é muito diferente. Cheguei no inverno russo, fizemos pré-temporada fora da Rússia por conta do frio extremo, mas cheguei a jogar com temperatura negativa em março. Os treinos eram difíceis, e o idioma assustador. Mas comecei a estudar, e já está se tornando natural. O jogo também é diferente, é um futebol muito físico, intenso e com grande foco em bola parada. Mas os brasileiros me ajudaram muito - contou.

Atualmente, no elenco do Zenit, Nino conta com a companhia dos brasileiros Rodrigão, Douglas Santos, Wendel, Claudinho, Pedrinho, Artur e Mantuan. A equipe não entra em campo desde o dia 7 de dezembro, já que o futebol local entrou na pausa de inverno, comum na Rússia devido às baixas temperaturas; o retorno está previsto para o início de março.

O zagueiro também detalhou como é o processo vivido durante a paralisação, e distinguiu-a do que acontece no calendário brasileiro, que costuma castigar diversos atletas com poucos espaços entre as partidas e gerar quantidade ampla de contusões por desgaste.

- Existe uma programação que eles passam, mas fazemos remotamente, e muitas vezes não temos os materiais necessários, então improvisamos. É uma pausa importante, e uma liga com flexibilidade bem grande. O desgaste de jogos acumulados é bem menor do que no Brasil. Tem uma grande pausa, mas tem os dois lados. Todo preparador físico no Brasil gostaria de ter 45 dias para treinar e se preparar, mas por outro lado, a gente acaba perdendo um pouco do ritmo de jogo, apesar dos amistosos nesse período - analisou.

Nino comemora gol pelo Zenit, da Rússia (Foto: Reprodução / Instagram)

O Zenit de Nino ocupa atualmente a segunda colocação da Premier Liga, a primeira divisão do futebol russo. A equipe estava em primeiro até a última rodada antes da paralisação, quando perdeu para o Akron Togliatti e viu o Krasnodar assumir a ponta. Ambos estão empatados com 39 pontos, mas os líderes venceram o confronto direto no primeiro turno.

🔢 Números de Nino pelo Zenit em 2024-25

⚽ 20 jogos

⌛ 1.729 minutos em campo

🥅 1 gol

✅ 14 vitórias

🟰 3 empates

❌ 3 derrotas

