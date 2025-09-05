menu hamburguer
Onde Assistir

Inglaterra x Andorra: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Confira as principais informações do duelo válido pela quinta rodada

imagem cameraInglaterra x Andorra: quinta rodada das Eliminatórias Europeias (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
15:23
  • Matéria
  • Matéria

Inglaterra e Andorra terão os caminhos cruzados pela quinta rodada do Grupo K das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada neste sábado (6), às 13h (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Inglaterra 🦁

Invicta nas Eliminatórias, a Inglaterra chega para o confronto em baixa após perder para Senegal por 3 a 1, em amistoso. Os Three Lions lideram o Grupo K com nove pontos, cinco a frente em relação à segunda colocada Albânia.

Andorra 🔴

A Andorra, por sua vez, tem poucas chances de conseguir uma vaga para a Copa do Mundo e perdeu todos os duelos que disputou nas Eliminatórias, sendo a última para a Sérvia, por 3 a 0.

Ficha do jogo

ING
AND
5ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
Sábado, dia 6 de setembro, às 13h (de Brasília)
Local
Villa Park, em Birmingham (ING)
Árbitro
Mohammad Al-Emara (Finlândia)
Assistentes
A definir
Var
Bram Van Driessche (Bélgica)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Inglaterra e Andorra pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Inglaterra 🆚 Andorra
5ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sábado, dia 6 de setembro, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Mohammad Al-Emara (Finlândia)
🚩Assistentes: a definir
📺VAR: Bram Van Driessche (Bélgica)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Pickford; James, Konsa, Guéhi e Lewis-Skelly; Declan Rice, Henderson, Madueke, Marcus Rashford e Wharton; Harry Kane.

❌ Desfalques: -
Dúvidas: -

Andorra (Técnico: Koldo Alvarez)
Gomes; Olivera, Llovera, Garcia e Nicolás; Borra, Vales, Vales e Cervós; López e Fernández.

❌ Desfalques: -
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal
Harry Kane abriu o placar na partida entre Inglaterra e Senegal (Foto: Paul Ellis / AFP)

