Inglaterra x Andorra: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Confira as principais informações do duelo válido pela quinta rodada
Inglaterra e Andorra terão os caminhos cruzados pela quinta rodada do Grupo K das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada neste sábado (6), às 13h (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Inglaterra 🦁
Invicta nas Eliminatórias, a Inglaterra chega para o confronto em baixa após perder para Senegal por 3 a 1, em amistoso. Os Three Lions lideram o Grupo K com nove pontos, cinco a frente em relação à segunda colocada Albânia.
Andorra 🔴
A Andorra, por sua vez, tem poucas chances de conseguir uma vaga para a Copa do Mundo e perdeu todos os duelos que disputou nas Eliminatórias, sendo a última para a Sérvia, por 3 a 0.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Inglaterra e Andorra pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Inglaterra 🆚 Andorra
5ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sábado, dia 6 de setembro, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Mohammad Al-Emara (Finlândia)
🚩Assistentes: a definir
📺VAR: Bram Van Driessche (Bélgica)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Pickford; James, Konsa, Guéhi e Lewis-Skelly; Declan Rice, Henderson, Madueke, Marcus Rashford e Wharton; Harry Kane.
❌ Desfalques: -
❓ Dúvidas: -
Andorra (Técnico: Koldo Alvarez)
Gomes; Olivera, Llovera, Garcia e Nicolás; Borra, Vales, Vales e Cervós; López e Fernández.
❌ Desfalques: -
❓ Dúvidas: -
