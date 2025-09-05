Barcelona prepara estádio para 6 mil pessoas como alternativa para o Camp Nou

O Barcelona recebeu sinal positivo da La Liga para que o duelo contra o Valencia, no dia 14 de setembro, possa ser disputado em um novo estádio como alternativa ao Camp Nou, que ainda não está pronto para ser utilizado. Para o jogo que marca a estreia da equipe de Hansi Flick como mandante no Campeonato Espanhol, o clube deve levar a partida ao Estádio Johan Cruyff, na Catalunha, que tem apenas 6 mil lugares. A informação foi divulgada pelo jornal catalão "Mundo Deportivo".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O clube recebeu um relatório da Comissão de La Liga que poderão utilizar o Estádio Johan Cruyff, desde que sejam garantidas condições de segurança, acesso, imprensa e a instalação provisória do VAR.

continua após a publicidade

As obras do Camp Nou seguem avançadas, mas o Barcelona ainda não recebeu o Certificado Final de Obra (CFO), documento fundamental para conseguir a licença do retorno da arena. Os catalãos não poderão utilizar o lendário estádio e nem Estádio Olímpico de Montjuic, que receberá um show do cantor Post Malone, marcado dois dias antes da partida do Campeonato Espanhol.

Projeto do novo Camp Nou, estádio do Barcelona (Foto: Divulgação)

Retorno do Camp Nou

A previsão inicial do Barcelona era estrear no Camp Nou com 60 mil lugares disponíveis, mas os atrasos nas obras impediram que essa meta fosse atingida. Em uma segunda etapa, a expectativa é elevar a capacidade para 45 mil torcedores, abrangendo compromissos posteriores de La Liga e também da Champions. A liberação para 60 mil pessoas, como previsto originalmente, só deve ocorrer em uma fase mais avançada da temporada.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.