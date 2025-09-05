Barcelona prepara estádio para 6 mil pessoas como alternativa para o Camp Nou
Duelo contra o Valencia, no dia 14 de setembro, deve ser disputado no Estádio Johan Cruyff
O Barcelona recebeu sinal positivo da La Liga para que o duelo contra o Valencia, no dia 14 de setembro, possa ser disputado em um novo estádio como alternativa ao Camp Nou, que ainda não está pronto para ser utilizado. Para o jogo que marca a estreia da equipe de Hansi Flick como mandante no Campeonato Espanhol, o clube deve levar a partida ao Estádio Johan Cruyff, na Catalunha, que tem apenas 6 mil lugares. A informação foi divulgada pelo jornal catalão "Mundo Deportivo".
O clube recebeu um relatório da Comissão de La Liga que poderão utilizar o Estádio Johan Cruyff, desde que sejam garantidas condições de segurança, acesso, imprensa e a instalação provisória do VAR.
As obras do Camp Nou seguem avançadas, mas o Barcelona ainda não recebeu o Certificado Final de Obra (CFO), documento fundamental para conseguir a licença do retorno da arena. Os catalãos não poderão utilizar o lendário estádio e nem Estádio Olímpico de Montjuic, que receberá um show do cantor Post Malone, marcado dois dias antes da partida do Campeonato Espanhol.
Retorno do Camp Nou
A previsão inicial do Barcelona era estrear no Camp Nou com 60 mil lugares disponíveis, mas os atrasos nas obras impediram que essa meta fosse atingida. Em uma segunda etapa, a expectativa é elevar a capacidade para 45 mil torcedores, abrangendo compromissos posteriores de La Liga e também da Champions. A liberação para 60 mil pessoas, como previsto originalmente, só deve ocorrer em uma fase mais avançada da temporada.
