Fluminense x Bolívar: onde assistir, horário e escalações

Fluminense e Bolívar se enfrentam nesta terça-feira (19), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida é decisiva para o Tricolor, que precisa vencer para seguir vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final da competição continental. O duelo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️Clique aqui para assistir!

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Ficha do jogo FLU BOL Libertadores 5ª Rodada Data e Hora terça-feira, 19 de maio de 2026 - 19h (de Brasília) Local Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Andrés Matonte (URU) Assistentes Andrés Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU) Var Leodan González (URU) Onde assistir

O time comandado por Luis Zubeldía chega pressionado após uma sequência irregular na temporada, apesar da classificação às oitavas da Copa do Brasil. Lanterna do Grupo C, com apenas dois pontos, o Fluminense precisa vencer o Bolívar e ainda buscar um saldo importante para depender apenas de si na última rodada, contra o Deportivo La Guaira, no Maracanã.

A equipe carioca aposta na força dentro de casa para reagir. Recentemente, o clube lançou uma campanha para aumentar a presença da torcida nos jogos decisivos da Libertadores, reduzindo os preços dos ingressos e ampliando os benefícios para sócios levarem convidados ao estádio.

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O Bolívar ocupa a segunda colocação do grupo, com cinco pontos, e pode encaminhar a classificação em caso de vitória no Rio de Janeiro. O time boliviano vem de derrota no campeonato nacional, mas chega sem desfalques importantes para o confronto.

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Ficha técnica

FLUMINENSE X BOLÍVAR

5ª rodada da fase de grupos da Libertadores

📆 Data: terça-feira, 19 de maio de 2026

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🗣️ Arbitragem: Andrés Matonte (URU)

🚩 Assistentes: Andrés Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)

📟 VAR: Leodan González (URU)

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Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía):

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Nonato, Hércules, Canobbio e Lucho Acosta; Savarino e John Kennedy.

BOLÍVAR (Técnico: Vladimir Soria):

Carlos Lampe; Luis Fernando Paz, Xavier Arreaga, Ignacio Gariglio e José Sagredo; Bruno Oyola, Ramiro Matheus, Leonel Justiniano e Carlos Melgar; Patricio Rodríguez e Dorny Romero.