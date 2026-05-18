Fluminense x Bolívar: onde assistir, horário e escalações
Partida é decisiva para o Tricolor na Libertadores
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Fluminense e Bolívar se enfrentam nesta terça-feira (19), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida é decisiva para o Tricolor, que precisa vencer para seguir vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final da competição continental. O duelo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️Clique aqui para assistir!
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Ficha do jogo
O time comandado por Luis Zubeldía chega pressionado após uma sequência irregular na temporada, apesar da classificação às oitavas da Copa do Brasil. Lanterna do Grupo C, com apenas dois pontos, o Fluminense precisa vencer o Bolívar e ainda buscar um saldo importante para depender apenas de si na última rodada, contra o Deportivo La Guaira, no Maracanã.
A equipe carioca aposta na força dentro de casa para reagir. Recentemente, o clube lançou uma campanha para aumentar a presença da torcida nos jogos decisivos da Libertadores, reduzindo os preços dos ingressos e ampliando os benefícios para sócios levarem convidados ao estádio.
O Bolívar ocupa a segunda colocação do grupo, com cinco pontos, e pode encaminhar a classificação em caso de vitória no Rio de Janeiro. O time boliviano vem de derrota no campeonato nacional, mas chega sem desfalques importantes para o confronto.
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Ficha técnica
FLUMINENSE X BOLÍVAR
5ª rodada da fase de grupos da Libertadores
📆 Data: terça-feira, 19 de maio de 2026
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🗣️ Arbitragem: Andrés Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Andrés Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)
📟 VAR: Leodan González (URU)
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Prováveis escalações
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía):
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Nonato, Hércules, Canobbio e Lucho Acosta; Savarino e John Kennedy.
BOLÍVAR (Técnico: Vladimir Soria):
Carlos Lampe; Luis Fernando Paz, Xavier Arreaga, Ignacio Gariglio e José Sagredo; Bruno Oyola, Ramiro Matheus, Leonel Justiniano e Carlos Melgar; Patricio Rodríguez e Dorny Romero.
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