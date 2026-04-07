Junior Barranquilla x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), a partir das 21h30 (de Brasília)
O Palmeiras estreia pela Libertadores contra o Junior Barranquilla no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia, às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (8). O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta), GE (YouTube), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming). Clique aqui para assistir ao jogo.
Líder do Brasileirão, o Palmeiras busca manter a boa sequência de resultados e repetir a campanha da última edição na fase de grupos da Libertadores, quando encerrou com seis vitórias e 100% de aproveitamento, garantindo a primeira colocação geral.
Já o Junior Barranquilla ocupa a quinta colocação no Campeonato Colombiano, a nove pontos do líder Atlético Nacional. A equipe soma oito vitórias, um empate e seis derrotas em 15 partidas, com saldo positivo de um gol.
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior Barranquilla
Sporting Cristal
✅ FICHA TÉCNICA
JUNIOR BARRANQUILLA X PALMEIRAS
LIBERTADORES – 1ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL)
📺 Onde assistir: Paramount+ e Lance! (em aúdio)
🟨 Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)
🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e José Savorani (ARG)
🖥️ VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
JUNIOR BARRANQUILLA:
Silveira; Suárez, Peña, Monzón e Guerrero; Rivas, Rios, Pérez e Castrillón; Paiva e Muriel. Técnico: Alfredo Arias
PALMEIRAS:
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira
