Junior Barranquilla x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), a partir das 21h30 (de Brasília)

Lance!
São Paulo (SP)
Dia 07/04/2026
14:45
Atualizado há 2 minutos
Junior e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (8) (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraJunior e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (8) (Foto: Arte Lance!)
O Palmeiras estreia pela Libertadores contra o Junior Barranquilla no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia, às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (8). O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta), GE (YouTube), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming). Clique aqui para assistir ao jogo.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras busca manter a boa sequência de resultados e repetir a campanha da última edição na fase de grupos da Libertadores, quando encerrou com seis vitórias e 100% de aproveitamento, garantindo a primeira colocação geral.

Ficha do jogo

Junior Barranquilla - escudo
JUN
Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
LIBERTADORES
1ª Rodada
Data e Hora
quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia
Árbitro
Maximiliano Ramírez (ARG)
Assistentes
Juan Belatti (ARG) e José Savorani (ARG)
Var
Hernán Mastrangelo (ARG)Hernán Mastrangelo (ARG)
Onde assistir

Já o Junior Barranquilla ocupa a quinta colocação no Campeonato Colombiano, a nove pontos do líder Atlético Nacional. A equipe soma oito vitórias, um empate e seis derrotas em 15 partidas, com saldo positivo de um gol.

Grupo do Palmeiras na Libertadores

Palmeiras
Cerro Porteño
Junior Barranquilla
Sporting Cristal

Palmeiras inicia campanha na Libertadores 2026; veja detalhes de onde assistir ao jogo (Foto: Andre Fabiano/Codigo 19/Gazeta Press)
