Recoleta Fc x San Lorenzo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Confira todas as informações do confronto válido pela Sul-Americana
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Recoleta FC e San Lorenzo se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), pela primeira rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ (streaming). Clique para assistir no Disney+
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Ficha do jogo
O Recoleta faz sua estreia na competição continental e chega motivado após vitória por 4 a 2 justamente sobre o San Lorenzo pelo campeonato local. Já a equipe argentina disputa sua 13ª participação no torneio e vem embalada por triunfo recente sobre o Estudiantes, buscando começar bem sua campanha fora de casa.
Tudo sobre o jogo entre Recoleta x San Lorenzo (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Recoleta FC 🆚 San Lorenzo
Fase de grupos – CONMEBOL Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)
📺 Onde assistir: ESPN4
🕴️ Arbitragem: Cristian Garay (CHI)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Recoleta FC
Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Dairon Mosquera, Lucas Monzón e Nicolás Marotta; José Espínola, Wilfrido Báez e Aldo González; Juan Franco, Kevin Parzajuk e Allan Wlk.
🔵🔴 San Lorenzo
Orlando Gill; Nicolas Tripichio, Jhohan Romaña, Ezequiel Herrera e Lautaro Montenegro; Mathías De Ritis, Manuel Insaurralde e Facundo Gulli; Alexis Cuello, Gregorio Rodríguez e Nahuel Barrios.
🚑 DESFALQUES
Recoleta
Iván Piris (ruptura do ligamento)
San Lorenzo
Gastón Hernández (ruptura do ligamento cruzado)
Ezequiel Cerutti (ruptura do ligamento cruzado)
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