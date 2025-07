‘Formador de jovens talentos’: conheça o Independiente del Valle, próximo adversário do Vasco na Sul-Americana

Com o retorno do calendário sul-americano, após a disputa do Mundial de Clubes, o Vasco terá uma sequência decisiva visando a sequência da temporada. O primeiro grande compromisso será nesta terça-feira (15), pelos playoffs da Copa Sul-Americana, contra o Independiente del Valle, do Equador. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, localizado a 2.850 metros do nível do mar.

Quem avançar neste duelo garante uma vaga nas oitavas de final da competição. A segunda partida acontece na próxima terça (22), também às 21h30, em São Januário. Diante disso, a reportagem do Lance! entrou em contato com o jornalista equatoriano, Lucho Quiroz, que destacou as principais valências da equipe.

De acordo com Lucho, a equipe equatoriana tem grande destaque na captação de jovens atletas. O clube realiza um trabalho de captação com jovens talentos equatorianos, tanto homens quanto mulheres, a partir dos oito anos de idade. Nos últimos anos revelou nomes como Moisés Caicedo, hoje no Chelsea, Piero Hincapié, do Bayer Leverkusen, e Gonzalo Plata, do Flamengo. Atualmente, ambos defendem as cores de sua seleção.

O clube conta com um Centro de Treinamento de alto rendimento, separado entre homens e mulheres. Com oito campos, o complexo esportivo dispõe de um estádio para a equipe principal e outro para as equipes femininas e categorias de base. Segundo o jornalista, cada categoria conta com sua própria equipe médica e técnica, apesar de haver um médico responsável pelos cuidados dos atletas de oito anos. Antes de finalizar, Lucho Quiroz definiu o trabalho realizado na base do Independiente del Valle como excepcional.

No atual elenco do Independiente del Valle, Lucho destacou dois atletas formados nas categorias de base do clube. O primeiro destaque foi para o meia Patrik Mercado, de 21 anos. Na atual temporada, o equatoriano disputou todas as 25 partidas pela equipe, contribuindo com três gols e oito assistências. O zagueiro Jordy Alcívar também foi bastante elogiado. Na temporada, o defensor disputou 20 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.

Sornoza, ex-Fluminense e Corinthians, está no elenco do del Valle (Foto: Reprodução)

Momento avassalador do Del Valle na temporada

O Independiente del Valle vive um ótimo momento na temporada, sob o comando do técnico espanhol Javier Rabanal. Invicto há nove jogos, a equipe utiliza, basicamente, dois esquemas táticos: 4-3-3 ou 3-4-3.

A última derrota da equipe equatoriana foi no dia 15 de maio, contra o River Plate, fora de casa, pela Libertadores. Jogando sob seus domínios, o Del Valle não é superado desde o dia 4 de maio. O time lidera o campeonato nacional com 40 pontos em 20 jogos.

Sem Coutinho, o Vasco terá que escalar a altitude para voltar com um resultado positivo. O segundo jogo entre as equipes acontece na próxima terça-feira (22), às 21h30, em São Januário.