A temporada regular da NBA 2024/25 chegou ao fim. Antes da pré-temporada, a NBA Summer League estará de volta, entre os dias 5 e 20 de julho, quando será definido o grande campeão. Alguns jogos do torneio de verão serão transmitidas pela ESPN, na TV fechada e através do Disney+, além do NBA League Pass, com todos os confrontos disponíveis.

Programação da NBA Summer League 2025

Segunda-feira, 14 de julho

Atlanta Hawks x Houston Rockets - 17h30 - NBA League Pass

Chicago Bulls x Indiana Pacers - 19h - NBA League Pass

Charlotte Hornets x Dallas Mavericks - 19h30 - NBA TV e League Pass

Boston Celtics x Miami Heat - 21h - NBA League Pass

Utah Jazz x San Antonio Spurs - 21h30 - NBA TV e League Pass

Phoenix Suns x Sacramento Kings - 23h - NBA League Pass

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers - 23h30 - NBA TV e League Pass

Além da ESPN e do League Pass, algumas partidas também serão transmitidas pelo canal da NBA Brasil, no YouTube.

O que é a NBA Summer League?

A NBA Summer League é composta por três torneios independentes - Las Vegas Summer League, California Classic e Utah Jazz Summer League - realizados entre julho e agosto nos Estados Unidos. As competições reúnem elencos formados por calouros (rookies), jogadores em sua segunda temporada e agentes‑livres, que disputam partidas com formato experimental.

Cada jogo tem duração de 40 minutos, divididos em quatro quartos de 10 minutos, em vez dos 48 minutos do calendário oficial da NBA. O torneio funciona como uma vitrine: não há vínculo contratual exclusivo entre atleta e franquia, permitindo que qualquer equipe ofereça contrato aos jogadores que se destacam.

