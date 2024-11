Hungria recebe a Alemanha, nesta terça-feira (19), em duelo válido pela 6ª rodada da Liga das Nações. A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília) e as seleções entram em campo no Puskás Aréna Park, em Budapeste. O confronto será transmitido pelo canal fechado SporTV, o streaming Disney+ Premium e na Uefa TV. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Na tabela do grupo 3, a Hungria só conquistou uma vitória e está em terceiro, com apenas cinco pontos. Já na liderança, a Alemanha continua invicta na competição e está disparada com 13 pontos, cinco a mais que o vice-líder, a Holanda.

✅ FICHA TÉCNICA

HUNGRIA X ALEMANHA

6ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIGA DAS NAÇÕES

📆 Data e horário: terça-feira, 19 de novembro de 2024, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Puskás Aréna Park, em Budapeste (HUN)

📺 Onde assistir: SporTV, Disney+ Premium e Uefa TV

🟨 Árbitro: Duje Strukan (CRO)

🚩 Assistentes: Bojan Zobenica (CRO) e Alen Jakšić (CRO)

🖥️ VAR: Daniele Chiffi (ITA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

HUNGRIA (Técnico: Marco Rossi)

Dibusz; Botka, Orban, Dardai; Nadj, Schafer, Nikitscher, Bolla; Szoboszlai, Sallai, Varga.

ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)

Baumann; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck e Mittelstadt; Andrich, Gross e Havertz; Gnabry, Musiala e Kleindienst.

Alemanha goleou, por 5 a 0, a Hungria no último confronto entre as equipes (Foto: John MacDougall/AFP)

