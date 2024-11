Por que Cristiano Ronaldo está fora da partida entre Portugal e Croácia?

A seleção de Portugal encara a Croácia nesta segunda-feira (18), na última rodada da fase de grupos da Liga das Nações. Cristiano Ronaldo, astro dos lusos, foi liberado pelo treinador Roberto Martínez após o triunfo contra a Polônia, na última sexta, e desfalca a equipe.

Por que Cristiano Ronaldo não enfrenta a Croácia?

A razão é simples: classificada e com o primeiro lugar garantido na fase de grupos, a seleção portuguesa opta por descansar seus principais jogadores e dar rodagem ao elenco. Cristiano Ronaldo não será o único fora da partida: Bernardo Silva, do Manchester City, Bruno Fernandes, do Manchester United, e Pedro Neto, do Chelsea, também não enfrentarão os croatas. Os atletas foram liberados para retornar aos clubes.

O motivo foi explicado pelo treinador Roberto Martínez após a goleada por 5 a 1 contra a Polônia:

— Na primeira fase, fizemos seis mudanças de um jogo para o outro. É importante para nós estarmos em primeiro, e já estamos. Precisamos ser competitivos para adicionar ao grupo, está ficando cada vez mais difícil entrar no onze inicial. O jogo contra a Croácia é importante, precisamos olhar para outros jogadores. Vamos liberar Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, que está suspenso.

Com isso, a escalação de Portugal terá outras alternativas em todos os setores do campo. Confira o provável onze inicial dos lusos:

Rui Silva; João Cancelo, Tomás Araújo, Djaló e Nuno Tavares; Rúben Neves e Vitinha; Francisco Conceição, Trincão e João Félix; Fábio Silva (Técnico: Roberto Martínez)

Momento do voleio de Cristiano Ronaldo contra a Polônia (Foto: Miguel Riopa/AFP)

Cristino Ronaldo foi o grande destaque da goleada de Portugal por 5 a 1 contra a Polônia, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa. Com dois gols, um de pênalti e outro um golaço de voleio, o camisa sete atingiu 910 tentos na carreira e segue na corrida pelo milésimo gol na carreira.

