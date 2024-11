O clássico entre CE Europa e Sant Andreu, no último domingo (17), foi interrompido após a cerca do Nou Sardenya ceder, no início do segundo tempo, durante a comemoração do quinto gol. Uma pessoa ficou ferida, segundo jornal português 'A Bola'.

continua após a publicidade

➡️ Não é Vini. Jr: Romário se rende a titular da Seleção Brasileira

➡️ Cristiano Ronaldo se torna o jogador mais vitorioso da história por seleções

A partida válida pela quarta divisão espanhola terminou em drama em Barcelona. O dérbi tomou um novo rumo e precisou ser interrompido logo no início do segundo tempo. Após o Sant Andreu marcar o seu quinto gol, a arquibancada visitante cedeu e torcedores caíram no campo de jogo. O suspendeu a clássico, com os 40 minutos restantes a serem jogados em outra ocasião.

Confira o vídeo

O incidente aconteceu aos quatro minutos da segunda etapa. No intervalo, o placar estava 4 a 3 a favor dos Andreuencs, que logo ampliaram a vantagem. Com a queda de alambrado, o árbitro da partida decidiu por suspender o duelo por questões de segurança. Ainda não há definição de quando os clubes voltarão a se enfrentar.

continua após a publicidade

Nas imagens que circulam pela internet, um fotógrafo que trabalhava na partida também foi atingido. Fotos também mostram uma coluna de ferro quebrada. No setor visitante do estádio, havia cerca de 800 pessoas.

Torcedores do Sant Andreu caem no gramado ao comemorar quinto gol da equipe. (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional