imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Hoffenheim x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Alemão

BUNDESLIGA ONDE ASSISTIR
imagem cameraHoffenheim x Bayern de Munique: quarta rodada da Bundesliga (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/09/2025
18:57
Hoffenheim e Bayern de Munique terão os caminhos cruzados pela 4ª rodada da Bundesliga 2025/26. A partida será realizada neste sábado (20), às 10h30 (de Brasília), na PreZero Arena, em Sinsheim (ALE). A transmissão no Brasil será ao vivo no SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming). ▶️ Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

Ficha do jogo

HOF
Bayern de Munique-escudo-onde-assistir
BAY
4ª rodada
Bundesliga
Data e Hora
Sábado (20), às 10h30 (de Brasília)
Local
PreZero Arena, em Sinsheim (ALE)
Árbitro
Robert Hartmann (Alemanha — GER)
Onde assistir

Hoffenheim 🔵⚪

A entidade de Sinsheim iniciou a temporada de forma consistente. Com duas vitórias e uma derrota nas três primeiras rodadas, o Hoffenheim ocupa a sexta colocação na tabela da Bundesliga e busca manter o bom momento. Na última rodada, venceu o Union Berlin por 4 a 2, resultado que fortaleceu a confiança do elenco. Agora, diante do atual campeão alemão, o time conta com o apoio de sua torcida para tentar surpreender.

continua após a publicidade
Arthur Chaves em partida do Hoffenheim contra o Bayern de Munique pela Bundesliga (Foto: Divulgação / TSG Hoffenheim)
Arthur Chaves, brasileiro de 24 anos, com a camisa do Hoffenheim, em jogo válido pela Bundesliga 2024/25 (Foto: Divulgação / TSG Hoffenheim)

Bayern de Munique 🔴⚪

Líder isolado do Campeonato Alemão, o Bayern é o único clube com 100% de aproveitamento após três rodadas. A equipe comandada por Vincent Kompany soma nove pontos, com 14 gols marcados e apenas dois sofridos. Além da sólida campanha nacional, a equipe bávara venceu o Chelsea por 3 a 1 na estreia da fase de liga da Champions League, com dois gols de Harry Kane.

O Bayern de Munique derrotou o Chelsea por 3 a 1, pela Champions League (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
Bayern de Munique, de Harry Kane (ao centro), na vitória contra o Chelsea por 3 a 1, em jogo válido pela Champions League 2025/26 (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Hoffenheim e Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Hoffenheim 🆚 Bayern de Munique
4ª rodada — Bundesliga 2025/26
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 10h30 (de Brasília)
📍 Local: PreZero Arena, em Sinsheim (ALE)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming)
🕴️ Arbitragem: Robert Hartmann (Alemanha — GER)

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Hoffenheim (Técnico: Christian Ilzer)
Oliver Baumann; Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Albian Hajdari, Bernardo; Lirim Avdullahu, Wouter Burger; Tim Lemperle, Andrej Kramarić, Boubacar Touré; Fisnik Asllani.
Desfalques: Valentin Jandrey, Adam Hložek, Koki Machida (lesionados)

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.
Desfalques: Raphaël Guerreiro Alphonso Davies, Hiroki Ito, Jamal Musiala (lesionados)

circulo com pontos dentroTudo sobre

