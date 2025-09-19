Hoffenheim x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga
Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Alemão
Hoffenheim e Bayern de Munique terão os caminhos cruzados pela 4ª rodada da Bundesliga 2025/26. A partida será realizada neste sábado (20), às 10h30 (de Brasília), na PreZero Arena, em Sinsheim (ALE). A transmissão no Brasil será ao vivo no SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming). ▶️ Clique para assistir no Sportv
Ficha do jogo
Hoffenheim 🔵⚪
A entidade de Sinsheim iniciou a temporada de forma consistente. Com duas vitórias e uma derrota nas três primeiras rodadas, o Hoffenheim ocupa a sexta colocação na tabela da Bundesliga e busca manter o bom momento. Na última rodada, venceu o Union Berlin por 4 a 2, resultado que fortaleceu a confiança do elenco. Agora, diante do atual campeão alemão, o time conta com o apoio de sua torcida para tentar surpreender.
Bayern de Munique 🔴⚪
Líder isolado do Campeonato Alemão, o Bayern é o único clube com 100% de aproveitamento após três rodadas. A equipe comandada por Vincent Kompany soma nove pontos, com 14 gols marcados e apenas dois sofridos. Além da sólida campanha nacional, a equipe bávara venceu o Chelsea por 3 a 1 na estreia da fase de liga da Champions League, com dois gols de Harry Kane.
Tudo sobre o jogo entre Hoffenheim e Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Hoffenheim 🆚 Bayern de Munique
4ª rodada — Bundesliga 2025/26
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 10h30 (de Brasília)
📍 Local: PreZero Arena, em Sinsheim (ALE)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming)
🕴️ Arbitragem: Robert Hartmann (Alemanha — GER)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Hoffenheim (Técnico: Christian Ilzer)
Oliver Baumann; Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Albian Hajdari, Bernardo; Lirim Avdullahu, Wouter Burger; Tim Lemperle, Andrej Kramarić, Boubacar Touré; Fisnik Asllani.
❌ Desfalques: Valentin Jandrey, Adam Hložek, Koki Machida (lesionados)
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.
❌ Desfalques: Raphaël Guerreiro Alphonso Davies, Hiroki Ito, Jamal Musiala (lesionados)
