Onde Assistir

Milan x Verona: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Equipes estão em lados opostos na classificação

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/12/2025
09:09
Milan e Verona se enfrentam neste domingo (28), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Milan recebe o Verona, neste domingo (28), às 8h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto do Campeonato Inglês será transmitido na X Sports e no Disney+ Premium.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com apenas uma derrota na competição, o Milan ocupa a vice-liderança com um ponto a menos em relação a Inter de Milão e vê o duelo como uma grande chance para assumir a ponta do Campeonato Italiano. A equipe entra como favorita por jogar em casa e por seus recentes desempenhos.

Ficha do jogo

Escudo-MILAN
MIL
Escudo Verona
VER
17ª rodada
Campeonato Italiano
Data e Hora
Domingo, 28 de dezembro, às 8h30 (de Brasília)
Local
San Siro, Milão (ITA)
Árbitro
Michael Fabbri
Assistentes
Gamal Mokhtar e Alex Cavallina
Var
Paolo Mazzoleni
Onde assistir

Por outro lado, o Verona está na zona de rebaixamento, mas vive uma boa fase após duas vitórias consecutivas na briga para se salvar e se manter na elite do futebol italiano. Em caso de novo triunfo, a equipe de Paolo Zanetti ultrapassará o Genoa, que entra em campo na segunda-feira (29), e dormirá fora do Z3.

Tudo sobre o jogo entre Milan x Verona (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Milan 🆚 Verona
17ª rodada – Campeonato Italiano

📆 Data e horário: domingo, 28 de dezembro, às 8h30 (de Brasília)
📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)
👁️ Onde assistir: X Sports e Disney+ Premium

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)
Maignan; Tomori, De Wintr, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot; Bartesaghi; Nkunku, Pulisic.

🔵🟡 Verona (Técnico: Paolo Zanetti)
Montipo; Nunez, Nelsson, Bella; Valentini, Niasse, Gagliardini, Bernede, Al Musrati; Orban, Mosquera.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

