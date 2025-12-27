Milan x Verona: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano
Equipes estão em lados opostos na classificação
- Matéria
- Mais Notícias
O Milan recebe o Verona, neste domingo (28), às 8h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto do Campeonato Inglês será transmitido na X Sports e no Disney+ Premium.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com apenas uma derrota na competição, o Milan ocupa a vice-liderança com um ponto a menos em relação a Inter de Milão e vê o duelo como uma grande chance para assumir a ponta do Campeonato Italiano. A equipe entra como favorita por jogar em casa e por seus recentes desempenhos.
Ficha do jogo
Por outro lado, o Verona está na zona de rebaixamento, mas vive uma boa fase após duas vitórias consecutivas na briga para se salvar e se manter na elite do futebol italiano. Em caso de novo triunfo, a equipe de Paolo Zanetti ultrapassará o Genoa, que entra em campo na segunda-feira (29), e dormirá fora do Z3.
Tudo sobre o jogo entre Milan x Verona (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Milan 🆚 Verona
17ª rodada – Campeonato Italiano
📆 Data e horário: domingo, 28 de dezembro, às 8h30 (de Brasília)
📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)
👁️ Onde assistir: X Sports e Disney+ Premium
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚫ Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)
Maignan; Tomori, De Wintr, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot; Bartesaghi; Nkunku, Pulisic.
🔵🟡 Verona (Técnico: Paolo Zanetti)
Montipo; Nunez, Nelsson, Bella; Valentini, Niasse, Gagliardini, Bernede, Al Musrati; Orban, Mosquera.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias