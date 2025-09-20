Bournemouth x Newcastle: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Inglês
Bournemouth e Newcastle terão os caminhos cruzados pela quinta rodada da Premier League. A partida será realizada neste domingo (21), às 10h (de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING). O jogo terá transmissão da Xsports do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Bournemouth 🔴⚫
O Bournemouth chega para o duelo na quarta colocação da Premier League, com três vitórias e uma derrota. A equipe perdeu para o Liverpool na estreia, por 4 a 2, mas embalou uma sequência na competição, superando Wolverhampton, Tottenham e Brighton.
Newcastle ⚫⚪
Do outro lado, o Newcastle retorna ao Campeonato Inglês após a derrota para o Barcelona na estreia da Champions League. Na liga nacional, os Magpies ocupam a 10ª posição, com uma vitória, dois empates e uma derrota.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Bournemouth e Newcastle (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bournemouth 🆚 Newcastle
5ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 21 de setembro, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
👁️ Onde assistir: Xsports (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Robert Jones
🚩 Assistentes: Neil Davies, Nick Greenhalgh e Farai Hallam (quarto árbitro)
📺 VAR: Matt Donohue (VAR1) e Tim Robinson (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; James Hill, Milosavljevic, Senesi e Truffert; Adams e Alex Scott; Brooks, Tavernier e Semenyo; Evanílson.
❌ Desfalques: Adam Smith e Enes Ünal.
❓ Dúvidas: -
Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Trippier, Botman, Burn e Livramento; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Murphy, Woltemade e Barnes.
❌ Desfalques: Anthony Gordon, Schär, Jacob Ramsey e Yoane Wissa.
❓ Dúvidas: -
