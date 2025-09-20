menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Bournemouth x Newcastle: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Inglês

Bournemouth x Newcastle: quinta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBournemouth x Newcastle: quinta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Bournemouth (ING)
Dia 20/09/2025
10:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Bournemouth e Newcastle terão os caminhos cruzados pela quinta rodada da Premier League. A partida será realizada neste domingo (21), às 10h (de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING). O jogo terá transmissão da Xsports do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Bournemouth 🔴⚫

O Bournemouth chega para o duelo na quarta colocação da Premier League, com três vitórias e uma derrota. A equipe perdeu para o Liverpool na estreia, por 4 a 2, mas embalou uma sequência na competição, superando Wolverhampton, Tottenham e Brighton.

Newcastle ⚫⚪

Do outro lado, o Newcastle retorna ao Campeonato Inglês após a derrota para o Barcelona na estreia da Champions League. Na liga nacional, os Magpies ocupam a 10ª posição, com uma vitória, dois empates e uma derrota.

Ficha do jogo

Bournemouth-escudo-onde-assistir
BOU
Newcastle-escudo-onde-assistir
NEW
5ª rodada
Premier League
Data e Hora
Domingo, 21 de setembro, às 10h (de Brasília)
Local
Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
Árbitro
Robert Jones
Assistentes
Neil Davies, Nick Greenhalgh e Farai Hallam (quarto árbitro)
Var
Matt Donohue (VAR1) e Tim Robinson (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Bournemouth e Newcastle (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Bournemouth 🆚 Newcastle
5ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 21 de setembro, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
👁️ Onde assistir: Xsports (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Robert Jones
🚩 Assistentes: Neil Davies, Nick Greenhalgh e Farai Hallam (quarto árbitro)
📺 VAR: Matt Donohue (VAR1) e Tim Robinson (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; James Hill, Milosavljevic, Senesi e Truffert; Adams e Alex Scott; Brooks, Tavernier e Semenyo; Evanílson.

❌ Desfalques: Adam Smith e Enes Ünal.
Dúvidas: -

Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Trippier, Botman, Burn e Livramento; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Murphy, Woltemade e Barnes.

❌ Desfalques: Anthony Gordon, Schär, Jacob Ramsey e Yoane Wissa.
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Bruno Guimarães - Newcastle
Bruno Guimarães comemora gol pelo Newcastle (Foto: Andy Buchanan/AFP)

