menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Mallorca x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo por La Liga

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Espanhol

Mallorca x Atlético de Madrid: quinta rodada de La Liga (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraMallorca x Atlético de Madrid: quinta rodada de La Liga (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Mallorca (ESP)
Dia 20/09/2025
11:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mallorca e Atlético de Madrid terão os caminhos cruzados pela quinta rodada de La Liga. A partida será realizada neste domingo (21), às 11h15 (de Brasília), no Estadi Mallorca Son Moix, em Mallorca (ESP). O jogo terá transmissão da ESPN 4 do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mallorca 🔴🟡

O Mallorca começou a temporada em baixa e ocupa a vice-lanterna de La Liga. Até o momento, a equipe não venceu na competição e soma três derrotas e um empate. Na rodada anterior, perdeu para o Espanyol mesmo com um a mais durante metade do jogo.

continua após a publicidade

Atlético de Madrid 🔴🔵⚪

Do outro lado, o Atlético de Madrid se encontra na 11ª posição, com uma vitória, dois empates e uma derrota no Campeonato Espanhol. Os Colchoneros vêm de derrota para o Liverpool na estreia da Champions, com gol do zagueiro Virgil van Dijk nos acréscimos.

Ficha do jogo

MAL
Escudo Atlético de Madrid - Onde assistir
ATL
5ª rodada
La Liga
Data e Hora
Domingo, 21 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
Local
Estadi Mallorca Son Moix, em Mallorca (ESP)
Árbitro
A definir
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Mallorca e Atlético de Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Mallorca 🆚 Atlético de Madrid
5ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: domingo, 21 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
📍 Local: Estadi Mallorca Son Moix, em Mallorca (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: A definir
🚩 Assistentes: A definir
📺 VAR: A definir

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mallorca (Técnico: Jagoba Arrasate)
Román; Maffeo, Valjent, Raílio e Mojica; Darder, Samú Costa, Morlanes e Torre; Mateo Joseph e Muriqi.

❌ Desfalques: Javier Llabrés.
Dúvidas: -

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Barrios e Nico González; Griezmann e Sorloth.

❌ Desfalques: Julián Álvarez, Johnny, Thiago Almada, Álex Baena e José Giménez.
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Antoine Griezmann em ação pelo Atlético de Madrid na Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Antoine Griezmann em ação pelo Atlético de Madrid na Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias