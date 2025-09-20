Mallorca x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo por La Liga
Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Espanhol
Mallorca e Atlético de Madrid terão os caminhos cruzados pela quinta rodada de La Liga. A partida será realizada neste domingo (21), às 11h15 (de Brasília), no Estadi Mallorca Son Moix, em Mallorca (ESP). O jogo terá transmissão da ESPN 4 do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Mallorca 🔴🟡
O Mallorca começou a temporada em baixa e ocupa a vice-lanterna de La Liga. Até o momento, a equipe não venceu na competição e soma três derrotas e um empate. Na rodada anterior, perdeu para o Espanyol mesmo com um a mais durante metade do jogo.
Atlético de Madrid 🔴🔵⚪
Do outro lado, o Atlético de Madrid se encontra na 11ª posição, com uma vitória, dois empates e uma derrota no Campeonato Espanhol. Os Colchoneros vêm de derrota para o Liverpool na estreia da Champions, com gol do zagueiro Virgil van Dijk nos acréscimos.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Mallorca e Atlético de Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Mallorca 🆚 Atlético de Madrid
5ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: domingo, 21 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
📍 Local: Estadi Mallorca Son Moix, em Mallorca (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: A definir
🚩 Assistentes: A definir
📺 VAR: A definir
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Mallorca (Técnico: Jagoba Arrasate)
Román; Maffeo, Valjent, Raílio e Mojica; Darder, Samú Costa, Morlanes e Torre; Mateo Joseph e Muriqi.
❌ Desfalques: Javier Llabrés.
❓ Dúvidas: -
Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Barrios e Nico González; Griezmann e Sorloth.
❌ Desfalques: Julián Álvarez, Johnny, Thiago Almada, Álex Baena e José Giménez.
❓ Dúvidas: -
