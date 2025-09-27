Grêmio e Vitória se enfrentam às 11h deste domingo (horário de Brasília), em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere.

Enquanto o Tricolor gaúcho conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento e chegou à 11ª posição, com 29 pontos, o Vitória segue em apuros na 17ª posição, com 22, e não tem chances de sair da Z-4 nesta rodada.

Ficha do jogo GRE VIT 25ª rodada Campeonato Brasileiro

Como chega o Grêmio?

Depois do empate com o Botafogo por 1 a 1 na última quarta-feira, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão, o Grêmio se manteve no meio da tabela, mas ainda corre riscos de se aproximar da zona de rebaixamento.

De cara, o Imortal tem duas boas notícias para a partida contra o Vitória, com os retornos do técnico Mano Menezes e do volante Arthur, que cumpriram suspensão contra o Glorioso depois de terceiro cartão amarelo e expulsão no Gre-Nal do último fim de semana, respectivamente.

A principal dúvida é a presença do volante colombiano Cuéllar no time. Em recuperação de lesão muscular na coxa, o atleta retorna gradualmente aos treinos, mas ainda não está garantido contra o Vitória.

Mano Menezes em treinamento do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Como vem o Vitória?

Enquanto o Grêmio se consolida com Mano Menezes, o Vitória vive um novo recomeço. Em busca de reação no Campeonato Brasileiro depois da derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no último sábado, a diretoria contratou Jair Ventura para ser o quarto técnico da equipe, só nesta temporada, em busca da permanência na elite. Rodrigo Chagas, que estava no cargo, virou auxiliar técnico.

O novo comandante vai estrear já neste domingo, mas não sem dores de cabeça. Além de Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael, que se recuperam de lesão, Jair Ventura não vai ter os volantes Dudu e Pepê para esta partida, suspensos por expulsão e terceiro amarelo contra o Flu, respectivamente. A boa notícia é o retorno de suspensão do volante Baralhas, velho conhecido do treinador.

Jair Ventura comanda treino do Vitória; veja abaixo onde assistir à partida contra o Grêmio (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Confira arbitragem e prováveis times de Grêmio x Vitória

GRÊMIO X VITÓRIA

25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 28 de setembro de 2025, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre;

📺 Onde assistir Grêmio x Vitória: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

⚽ Prováveis escalações

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes):

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannnemann e Marlon; Dodi (Cuéllar ou Gustavo Martins), Arthur, Pavon, Edenilson e Willian; André Henrique.

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura):

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Baralhas, Ronald (Willian Oliveira) e Matheuzinho (Aitor Cantalapiedra); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.