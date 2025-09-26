O Vitória registrou suas duas novas contratações no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na tarde desta sexta-feira. O técnico Jair Ventura e o atacante equatoriano Kike Saverio estão devidamente regularizados e podem estrear na partida contra o Grêmio, marcada para as 11h deste domingo (horário de Brasília), em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Kike Saverio foi anunciado pelo Vitória no dia 16 de setembro, mas estava em processo de recondicionamento físico na Toca do Leão, já que sua última partida foi em maio, pelo Aris, da Grécia. O atleta de 26 anos atua pelas pontas e pode disputar vaga com Erick, Osvaldo, Lucas Braga, Fabri, Romarinho e Aitor Cantalapiedra.

Com contrato até junho de 2026, Kike Saverio vive sua primeira experiência fora do futebol europeu.

Jair Ventura vai comandar o Vitória

Jair Ventura é regularizado no BID e pode estrear pelo Vitória contra o Grêmio (Foto: reprodução)

Apresentado na última quinta-feira, Jair Ventura se tornou o quarto técnico do Vitória nesta temporada e vai fazer sua estreia contra o Grêmio. Rodrigo Chagas, o seu antecessor, será membro da comissão técnica.

A missão de Jair, que chegou com contrato até o fim desta temporada, é ser um técnico bombeiro para livrar o Vitória do rebaixamento, como já fez em outras três oportunidades por diferentes clubes.

— A gente assiste aos jogos o dia todo. Quando a gente está em outra divisão é diferente. Vou completar dez anos [de carreira] agora. Só disputei duas vezes a Série B. Conheço a Série A, o elenco, nossos adversários. Tenho sete trabalhos em Série A. Adaptadíssimo para essa função — disse Jair Ventura.

O Rubro-Negro vai começar a rodada na 17ª posição, com 22 pontos, e não tem possibilidades de sair da zona de rebaixamento devido ao baixo número de vitórias.