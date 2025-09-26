O Vitória divulgou, na tarde desta sexta-feira (26), um pronunciamento oficial do presidente Fábio Mota a respeito da mudança de liga feita pelo clube, da Libra para a LFU, que vai entrar em vigência a partir de 2029. O dirigente ainda explicou por que o bloqueio de contas e as demandas do Flamengo a respeito da distribuição financeira na Libra seriam prejudiciais ao time baiano.

— Por que mudamos? Quando assinamos com a Libra, a Globo estava lá, e a outra liga não tinha Globo, tinha Record, YouTube e Prime Video. Com o tempo, a LFU também assinou com a Globo. Somando esses players de TV, hoje a LFU tem 35% a mais de receita do que a Libra — iniciou Mota.

Fábio Mota detalhou a decisão do Vitória de acertar com LFU e revelou que, se continuasse na Libra, o clube iria perder cerca de R$ 8 milhões por ano.

— Então, com a LFU, o Vitória vai receber 20% a mais durante 45 anos e ainda se beneficia de um percentual maior na parte igualitária. E agora, com essa decisão judicial que bloqueia todas as cotas de TV e pode mudar o critério, o Vitória perderia ainda mais: 8 milhões por ano. Está claro que fizemos a escolha certa, no momento certo, antes desse bloqueio judicial da Libra estourar — completou.

A Libra, inclusive, se posicionou depois da ação judicial movida pelo Flamengo contra os clubes da liga.

— A Libra repudia a decisão unilateral e repentina da atual gestão do Flamengo, que moveu ação judicial contra o conjunto de clubes do qual faz parte, bloqueando repasses financeiros consagrados em contrato e desgastando a harmonia do grupo ao questionar acordos já pacificados. O clube alega prejuízo dentro de um contrato bilionário, o que não condiz com sua situação financeira. A medida extrema confirma uma postura que privilegia o interesse particular de curto prazo, quando na verdade os verdadeiros prejudicados são os times que contam com esse dinheiro para seu fluxo de caixa, pagamento de contas e salários.

Barradão deve virar arena até a virada da década (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Confira na íntegra o pronunciamento do presidente do Vitória

Isso tem repercussão para todo mundo, certo? Não só para o Vitória, mas para os nove clubes da Libra. O bloqueio é de 258 milhões de reais. Até que se resolva, a Globo não vai repassar o dinheiro aos clubes. Ela vai depositar judicialmente e deixar a discussão correr.

O que é que o Flamengo quer? O Flamengo quer mudar o critério de distribuição. Hoje, na Libra, funciona assim: 40% do bolo é dividido de forma igualitária entre todos os clubes, 30% é por audiência e 30% por performance, ou seja, pela classificação no campeonato. O Flamengo conseguiu decisão judicial para alterar esse modelo. A ideia deles é manter os 40% igualitários, mas que os outros 60% sejam distribuídos de acordo com o pay-per-view.

E o que é o pay-per-view? Quando o torcedor assina o Premiere, ele coloca lá o nome do clube — Vitória, por exemplo. O Flamengo quer que esse seja o critério. Se isso prosperar, o Vitória perde 8 milhões por ano.

Foi por isso que nós já tínhamos tomado a decisão correta: a partir de 2029 saímos da Libra e vamos para a LFU.

Por que mudamos? Quando assinamos com a Libra, a Globo estava lá, e a outra liga não tinha Globo, tinha Record, YouTube e Prime Video. Com o tempo, a LFU também assinou com a Globo. Somando esses players de TV, hoje a LFU tem 35% a mais de receita do que a Libra.

Se o Vitória permanecesse na Libra, ficaria 45 anos recebendo 20% a menos. Por quê? Porque para entrar na LFU, o investidor exige a compra de 15%. Então, mesmo vendendo 15%, o Vitória ainda ganharia 20% a mais do que ganharia na Libra. Permanecer lá significaria 45 anos com 20% a menos.

O que vai acontecer? Até 2028 seguimos recebendo da Libra. A partir de 2029, indo para a LFU, o Vitória passa a receber 20% a mais do que receberia na Libra. E tem outro detalhe: na Libra, a divisão é 40% igualitário, 30% audiência e 30% performance. Na LFU, a divisão igualitária é de 45%. Ou seja, grandes, médios e pequenos recebem a mesma fatia de 45%. Isso já dá uma vantagem de 5% logo de cara.

Então, com a LFU, o Vitória vai receber 20% a mais durante 45 anos e ainda se beneficia de um percentual maior na parte igualitária. E agora, com essa decisão judicial que bloqueia todas as cotas de TV e pode mudar o critério, o Vitória perderia ainda mais — 8 milhões por ano. Está claro que fizemos a escolha certa, no momento certo, antes desse bloqueio judicial da Libra estourar.

O Vitória vai continuar recebendo da Libra até 2028. Só a partir de 2029 é que passa a receber pela LFU

E quero deixar claro: o Vitória não vendeu tudo por 50 anos, como muita gente anda dizendo. Mentira. Nós vendemos apenas 15% e recebemos a antecipação desses 15% por cinco anos. Depois disso, o contrato volta ao formato original.

E por que recebemos essa antecipação de 15% por cinco anos? Porque é uma exigência do investidor para você entrar na liga. É o modelo do negócio deles. Para participar, você tem que se adaptar.