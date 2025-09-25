O Vitória apresentou oficialmente seu quarto treinador desta temporada em entrevista coletiva no Barradão, na tarde desta quinta-feira. Jair Ventura chega com a missão de dar um gás novo ao time para tentar fugir da zona de rebaixamento, função que ele já executou com muito sucesso em três dos seus quase 10 anos de carreira.

Durante a conversa com jornalistas, o técnico afirmou que já viveu momento mais delicado à frente de um clube e citou a campanha de recuperação no Brasileirão 2016 com o Botafogo.

— Já vivi momento mais difícil. Temos que retomar a confiança, botar identidade o quanto antes. Fui efetivado em 2016 com o Botafogo na zona de rebaixamento. Deram como primeiro time rebaixado. O Botafogo vinha de um momento delicado. E a gente fez um feito inédito. Primeira vez que uma equipe que entra na zona de rebaixamento no returno vai para a Libertadores. Acha que a gente teve dúvida? Teve. Mas a convicção foi maior — iniciou Jair.

— Cada trabalho tem sua particularidade. Com o Juventude foi difícil pelo pouco tempo [11 jogos até o fim da Série A]. E a gente empata os dois primeiros jogos. E a gente conseguiu a arrancada. Já tive outras oportunidades de fazer isso em outros times, mas não fui porque não acreditava. Quando a gente aceita é porque acredita.

Nova comissão técnica do Vitória é apresentada no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Experiência de Jair Ventura na Série A e ideia de jogo

O treinador ainda afirmou que prefere não ser visto como um "salvador da pátria" no Vitória e chega com esperanças de retomada no Brasileirão.

— Não sou salvador da pátria. Os protagonistas são os atletas. Somos uma pequena peça dentro dessa máquina chamada Vitória. Venho motivado. Gosto de grandes jogos e desafios. (…) Rebaixamento é marca negativa na carreira de todos. O Vitória ir para a Série B é muito ruim na carreira deles [jogadores]— destacou.

— Tenho totais condições, se não eu não viria. Eu acredito. Por isso eu vim [...] A gente assiste aos jogos o dia todo. Quando a gente está em outra divisão é diferente. Vou completar dez anos [de carreira] agora. Só disputei duas vezes a Série B. Conheço a Série A, o elenco, nossos adversários. Tenho sete trabalhos em Série A. Adaptadíssimo para essa função — completou.

Jair Ventura comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Jair Ventura ainda detalhou algumas ideias de jogo e deu pistas do time que considera ideal para a estreia contra o Grêmio, marcada para as 11h deste domingo (horário de Brasília), em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão. Ele comandou seu primeiro treino na última quarta-feira, dia em que desembarcou na Toca do Leão em definitivo.

— Eu acredito muito em todos os trabalhos que temos. A gente já diversificou as plataformas, mas não o modelo de jogo. Acredito que tenho que usar os jogadores em melhor momento. Se tivermos dois camisas 9 em bom momento, vamos usar os dois. A gente tem que identificar quem está no melhor momento. A gente perdeu dois volantes agora, o Pepê e Dudu [suspensos contra o Grêmio]. E estamos mais fragilizados para esse jogo. A gente conhece os atletas mesmo quando trabalha.

— Meu modelo de jogo varia com o elenco. A gente vai analisar as características. Temos jogos e jogos, estratégias diferentes e da condição do jogo. Se toma gol cedo, vai para cima. De repente usar mais a transição em jogo fora. Tem as variáveis. Não se prendam a uma maneira de jogar — concluiu.