Grêmio arranca empate com Botafogo no fim em jogo equilibrado no Sul

Em jogo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (24), em Porto Alegre, Grêmio e Botafogo empataram pelo placar de 1 a 1, com gols na segunda etapa. Cuiabano abriu o marcador para o Alvinegro e Tiago Volpi, de pênalti, deixou tudo igual na reta final.

Com o resultado, o Tricolor Gaúcho foi a 29 pontos na 11ª colocação. O Glorioso, por sua vez, fica com 40 na quinta posição, dentro da zona de classificação para a próxima Libertadores.

Como foi Grêmio x Botafogo?

Motivados por causa dos resultados no fim de semana, Grêmio e Botafogo fizeram um início de duelo equilibrado na Arena. O Alvinegro deu as cartas primeiro e poderia ter aberto o placar na primeira investida, mas Matheus Martins, cara a cara com Tiago Volpi, chutou para fora.

O destaque dos primeiros 45 minutos, indiscutivelmente, foi o goleiro Léo Linck, que parou o ataque do Tricolor Gaúcho com boas intervenções em finalizações de Kannemann e Edenílson. As seis finalizações para cada lado, com a posse de bola 59% a 41% para os cariocas evidenciaram o nivelamento do duelo.

A famosa "lei do ex" entra em ação

Logo no começo da segunda etapa, aos sete minutos novamente explorando os espaços nas costas da zaga, o Botafogo abriu o marcador. Assistência magnífica de Marlon Freitas por elevação encontrando Cuiabano, revelado pelo Grêmio, que puxou para a direita e tirou de Volpi. Um dos grandes gols do Glorioso no campeonato.

Gustavo Martins e Jeffinho em Grêmio x Botafogo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Thiago Kosloski, auxiliar que substituiu Mano Menezes e Sidnei Lobo, não poupou as peças de ataque e foi para cima do Botafogo após o gol sofrido. O Grêmio levou muito perigo com Marlon, de longe, e Cristian Olivera, que perdeu sozinho dentro da área. Repleto de desfalques, Davide Ancelotti demorou a modificar o time e o Alvinegro foi "cozinhando" o jogo. Até que um lance confuso pôs tudo a perder e resultou no empate do Tricolor.

Em cobrança de falta pelo lado direito, Matheus Martins saltou e deixou o braço esquerdo solto. A arbitragem de vídeo indicou revisão, o árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) foi ao monitor e marcou o pênalti, que foi bem cobrado pelo goleiro Tiago Volpi aos 44 do segundo tempo.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 BOTAFOGO

16ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

🚩 Assistentes: Eduaro Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas (PR);

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

Gols: Tiago Volpi 44'/2ºT (GRE}); Cuiabano 7'/2ºT (BOT)

Cartões amarelos: Marcos Rocha (GRE); Barboza e Marlon Freitas (BOT)

Cartão vermelho: Kaio Pantaleão (BOT)

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega (Alex Santana), Dodi e Edenílson (Cristian Olivera); Pavon (Alysson), Willian (Cristaldo) e André Henrique (Jardiel).

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton e Marlon Freitas; Artur (Kadir), Jeffinho, Matheus Martins e Arthur Cabral.