O Grêmio recebe o Vasco da Gama nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere.

Ficha do jogo GRE VAS BRASILEIRÃO 34ª RODADA Data e Hora Quarta-feira, 18 de novembro de 2025, às 21h30 Local Arena do Grêmio Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

Grêmio X Vasco: como chegam as equipes?

O Grêmio chega pressionado, ocupando a 14ª colocação com 40 pontos e vivendo uma sequência de três jogos sem vencer, sendo duas derrotas e um empate. O técnico Mano Menezes trata o confronto como decisivo para a retomada da boa fase e para afastar o time de vez da zona de rebaixamento.

Para a partida, o treinador terá os retornos de Cristian Pavón, que volta após suspensão, e de Marcos Rocha, recuperado de dores na coxa. Apesar dessas boas notícias, o Tricolor terá que lidar com nove desfalques: oito jogadores seguem fora por lesão e Edenílson cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Vasco também tenta reencontrar o caminho das vitórias após acumular três derrotas consecutivas, justamente depois de emendar uma sequência positiva de quatro triunfos seguidos. A equipe comandada por Fernando Diniz vê no duelo contra o Grêmio uma oportunidade de reagir e voltar a sonhar com uma vaga na Libertadores.

No entanto, o treinador também terá desfalques importantes: Carlos Cuesta e Andrés Gómez estão servindo à seleção da Colômbia, enquanto Paulo Henrique, que integra a Seleção Brasileira, está suspenso.

Em meio às baixas, uma boa notícia surgiu para o Cruzmaltino. O lateral-direito Puma Rodríguez, que havia sido convocado pela seleção uruguaia, teve seu retorno antecipado após ser informado de que não seria utilizado por Marcelo Bielsa no amistoso desta terça-feira (18) contra os Estados Unidos. Com isso, ele volta a tempo de ficar à disposição para enfrentar o Grêmio, reforçando uma posição carente devido às ausências.

Vegetti na partida contra o Grêmio no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X VASCO

34ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio;

📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

🟨Pendurados: Cuesta, Coutinho, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Paulinho e David.

Grêmio (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuellar, Arthur e Cristaldo (Dodi); Alysson, Francis Amuzu e Carlos Vinícius.

🟨Pendurados: Alex Santana, Kannemann, Amuzu, Gustavo Martins, Monsalve, Tiago Volpi, Villasanti, Cuéllar, Noriega e Wagner Leonardo.