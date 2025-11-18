Grêmio x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio
- Matéria
- Mais Notícias
O Grêmio recebe o Vasco da Gama nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere.
Relacionadas
Ficha do jogo
Grêmio X Vasco: como chegam as equipes?
O Grêmio chega pressionado, ocupando a 14ª colocação com 40 pontos e vivendo uma sequência de três jogos sem vencer, sendo duas derrotas e um empate. O técnico Mano Menezes trata o confronto como decisivo para a retomada da boa fase e para afastar o time de vez da zona de rebaixamento.
Para a partida, o treinador terá os retornos de Cristian Pavón, que volta após suspensão, e de Marcos Rocha, recuperado de dores na coxa. Apesar dessas boas notícias, o Tricolor terá que lidar com nove desfalques: oito jogadores seguem fora por lesão e Edenílson cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio
Do outro lado, o Vasco também tenta reencontrar o caminho das vitórias após acumular três derrotas consecutivas, justamente depois de emendar uma sequência positiva de quatro triunfos seguidos. A equipe comandada por Fernando Diniz vê no duelo contra o Grêmio uma oportunidade de reagir e voltar a sonhar com uma vaga na Libertadores.
No entanto, o treinador também terá desfalques importantes: Carlos Cuesta e Andrés Gómez estão servindo à seleção da Colômbia, enquanto Paulo Henrique, que integra a Seleção Brasileira, está suspenso.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Em meio às baixas, uma boa notícia surgiu para o Cruzmaltino. O lateral-direito Puma Rodríguez, que havia sido convocado pela seleção uruguaia, teve seu retorno antecipado após ser informado de que não seria utilizado por Marcelo Bielsa no amistoso desta terça-feira (18) contra os Estados Unidos. Com isso, ele volta a tempo de ficar à disposição para enfrentar o Grêmio, reforçando uma posição carente devido às ausências.
➡️Vasco recebe proposta do Barcelona por Rayan
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X VASCO
34ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio;
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.
🟨Pendurados: Cuesta, Coutinho, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Paulinho e David.
Grêmio (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuellar, Arthur e Cristaldo (Dodi); Alysson, Francis Amuzu e Carlos Vinícius.
🟨Pendurados: Alex Santana, Kannemann, Amuzu, Gustavo Martins, Monsalve, Tiago Volpi, Villasanti, Cuéllar, Noriega e Wagner Leonardo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias