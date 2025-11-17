Convocado pelo Uruguai nesta Data Fifa, o lateral-direito Puma Rodríguez está retornando ao Brasil para defender o Vasco no Brasileirão, contra o Grêmio. Os times se enfrentam na quarta-feira (19), às 21h30, em Porto Alegre, pela 34ª rodada.

Segundo informação do jornalista Joel Silva, o jogador pediu para ser liberado por Marcelo Bielsa porque não seria relacionado para o amistoso contra os Estados Unidos, nesta terça-feira (18). Dessa forma, ele volta ao Rio de Janeiro a tempo de integrar o grupo que viajará para o duelo.

O reforço vem em boa hora para Fernando Diniz, que não teria jogadores da posição para enfrentar o Tricolor, uma vez que Paulo Henrique está com a Seleção Brasileira. Por conta das convocações, o treinador possivelmente terá que improvisar um zagueiro contra o Tricolor gaúcho.

Além dos laterais, o clube teve mais dois jogadores convocados: Andrés Gómez e Carlos Cuesta, pela Colômbia. Apenas Cuesta entrou em campo na Data Fifa, sendo titular na vitória sobre a Nova Zelândia.

Vasco no Brasileirão

O Vasco está em 11º lugar do Brasileirão, com 42 pontos e segue na disputa por uma vaga na Libertadores. Diante do Grêmio, buscará encerrar uma sequência de três derrotas consecutivas na competição.

Fernando Diniz tecnico do Vasco durante partida contra o Sao Paulo no estadio Sao Januario

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.