Recentemente, Matheus Cunha, atacante da Seleção Brasileira, revelou seu desejo de um dia defender o Vasco. O jogador se junta "SeleVasco" com outros nomes de peso que vestem ou já vestiram a amarelinha.

Junto com o atacante, quem também se declarou ao clube foi Andrey Santos, hoje no Chelsea. Convivendo com Paulo Henrique nas últimas convocações de Ancelotti, o meia reforçou o carinho que sente, mas deixou para o futuro um possível retorno ao Rio de Janeiro.

Relembre outros jogadores 'vascaínos' da Seleção

Em 2021, a Seleção Olímpica teve quatro atletas revelados na Colina. Assim, o clube enviou camisas para Tóquio e Paulinho, Ricardo Graça, Lucão e Douglas Luiz posaram vestindo a Cruz de Malta. Na ocasião, ganharam o reforço do próprio Matheus Cunha, que também apareceu com a blusa. Bruno Guimarães e Richarlison, embora não tenham saído na foto, também receberam o presente.

Pelas redes sociais, Douglas registrou o momento e brincou que a Seleção estava sendo "montada para o futuro". No vídeo, foi possível ver o atacante do Tottenham e do Manchester United trajados com o uniforme.

Jogadores da Seleção Olímpica com a camisa do Vasco (Foto: Reprodução / Twitter Vasco)

Em entrevista dada em março de 2024, Richarlison, do Tottenham, revelou não só ter vontade de defender o Vasco um dia, como declarou-se vascaíno - assim como toda sua família. Na ocasião, falou que acompanhava os jogos e que chegava cansado ao CT por conta do fuso. Em 2025, o clube entrou na disputa para contratá-lo em julho, mas o atacante disse que permaneceria na Premier League.

Meses depois, foi a vez de Bruno Guimarães, que afirmou ser o sonho de seu pai vê-lo com a camisa vascaína. Assim como Richarlison, contou que toda a família é torcedora do Vasco e que cresceu em São Januário. Apesar de desconversar sobre vestir oficialmente a Cruz de Malta por conta da relação com o Athletico-PR, que o revelou, deixou evidente o carinho que sente pelo time e a possibilidade de um dia atuar na Colina.

Um ano antes, Douglas Luiz cravou que retornaria ao Vasco para jogar com Philippe Coutinho, que pertencia ao Aston Villa. O jogador foi revelado em São Januário e estreou no profissional em 2016, com 18 anos.

Douglas Luiz e sua namorada com a camisa do Vasco em 2022 (Foto: Reprodução/Instagram)

