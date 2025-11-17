SeleVasco: relembre jogadores da Seleção que se declararam ao clube
ALém de Matheus Cunha, outros atletas também desejam defender ao Gigante da Colina
Recentemente, Matheus Cunha, atacante da Seleção Brasileira, revelou seu desejo de um dia defender o Vasco. O jogador se junta "SeleVasco" com outros nomes de peso que vestem ou já vestiram a amarelinha.
Junto com o atacante, quem também se declarou ao clube foi Andrey Santos, hoje no Chelsea. Convivendo com Paulo Henrique nas últimas convocações de Ancelotti, o meia reforçou o carinho que sente, mas deixou para o futuro um possível retorno ao Rio de Janeiro.
Relembre outros jogadores 'vascaínos' da Seleção
Em 2021, a Seleção Olímpica teve quatro atletas revelados na Colina. Assim, o clube enviou camisas para Tóquio e Paulinho, Ricardo Graça, Lucão e Douglas Luiz posaram vestindo a Cruz de Malta. Na ocasião, ganharam o reforço do próprio Matheus Cunha, que também apareceu com a blusa. Bruno Guimarães e Richarlison, embora não tenham saído na foto, também receberam o presente.
Pelas redes sociais, Douglas registrou o momento e brincou que a Seleção estava sendo "montada para o futuro". No vídeo, foi possível ver o atacante do Tottenham e do Manchester United trajados com o uniforme.
Em entrevista dada em março de 2024, Richarlison, do Tottenham, revelou não só ter vontade de defender o Vasco um dia, como declarou-se vascaíno - assim como toda sua família. Na ocasião, falou que acompanhava os jogos e que chegava cansado ao CT por conta do fuso. Em 2025, o clube entrou na disputa para contratá-lo em julho, mas o atacante disse que permaneceria na Premier League.
Meses depois, foi a vez de Bruno Guimarães, que afirmou ser o sonho de seu pai vê-lo com a camisa vascaína. Assim como Richarlison, contou que toda a família é torcedora do Vasco e que cresceu em São Januário. Apesar de desconversar sobre vestir oficialmente a Cruz de Malta por conta da relação com o Athletico-PR, que o revelou, deixou evidente o carinho que sente pelo time e a possibilidade de um dia atuar na Colina.
Um ano antes, Douglas Luiz cravou que retornaria ao Vasco para jogar com Philippe Coutinho, que pertencia ao Aston Villa. O jogador foi revelado em São Januário e estreou no profissional em 2016, com 18 anos.
