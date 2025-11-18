Vasco recebe proposta do Barcelona por Rayan
Jogador de 19 anos tem multa recisória de R$ 40 milhões
O Barcelona fez uma proposta oficial para contratar o Rayan, atacante do Vasco e uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O valor da oferta não foi revelado, mas é inferior à multa rescisória do jogador, que é de 40 milhões de euros. A informação foi inicialmente divulgada pelo Canal Colina em Foco.
Rayan, de 19 anos, tem se destacado nesta temporada pelo Vasco, onde vem mostrando grande potencial. Em 49 partidas disputadas, o atacante marcou 17 gols e deu uma assistência, sendo o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Pablo Vegetti, que já balançou as redes 26 vezes.
Apesar do interesse estrangeiro, o Vasco não pretende facilitar a saída de sua joia. O clube carioca já iniciou conversas para renovar o contrato de Rayan, aumentar sua multa rescisória e oferecer uma valorização salarial. Em outubro, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, revelou que as negociações estão em andamento para renovar o contrato.
- Nós controlamos o que podemos fazer, que é fazer todos os esforços para poder renovar. As conversas estão avançadas e as coisas estão correndo bem, tanto com a família quanto com os agentes e o jogador. Estamos confiantes que, nas próximas semanas ou até o final do ano, vamos conseguir fazer essa renovação porque é também o desejo do jogador - disse Admar Lopes após o sorteio de mandos de campo da Copa do Brasil.
Rayan e o Vasco, por sua vez, têm uma importante missão nesta quarta-feira, quando enfrentam o Grêmio, em Porto Alegre, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo, marcado para as 21h30 (de Brasília).
