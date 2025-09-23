Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), em Porto Alegre, em duelo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. Clique aqui para assistir Grêmio x Botafogo:

As equipes vêm de vitórias importantes na competição, mas em realidades diferentes. O Grêmio bateu o Inter no clássico do último domingo, no Beira-Rio, e respirou ao abrir seis pontos da zona de rebaixamento. Já o Botafogo, com um a menos, venceu o Atlético-MG e abriu vantagem no G-6. Os adversários, no entanto, têm preocupações para o jogo.

Ficha do jogo GRE BOT BRASILEIRÃO 16ª RODADA (ATRASADO) Data e Hora quarta-feira, 24 de setembro, às 19h30 (de Brasília) Local Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes Eduaro Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas (PR) Var Ilbert Estevam da Silva (SP) Onde assistir

Do lado gaúcho, Mano Menezes recebeu o terceiro cartão amarelo e ficará fora, assim como o auxiliar Sidnei Lobo, que foi expulso contra o Inter. Thiago Kosloski comandará o Imortal na Arena, e não terá o volante Arthur, tamvém expulso no clássico, e o centroavante Carlos Vinicius, que sofreu lesão muscular.

O Botafogo, por sua vez, tem uma lista grande de desfalque para a partida fora de casa. São nove nomes fora: Santi Rodríguez, Montoro, Marçal e Chris Ramos, suspensos, e Neto, Correa, Savarino Danilo, Bastos, Nathan Fernandes lesionados. Jordan Barrera foi cedido à seleção da Colômbia e segue fora. Davide terá retornos importantes, como Alex Telles, Artur e Arthur Cabral, e levará jovens da base.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Thiago Volpi, Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Edenílson e Cristaldo; Pavón, Willian e André Henrique.

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Marlon Freitas; Matheus Martins, Jeffinho, Artur e Arthur Cabral.