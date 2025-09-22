menu hamburguer
Futebol Internacional

Ex-Botafogo faz ‘gol que o Pelé não fez’ na Europa; veja lance

Jogador passou pelo Glorioso em 2022 e 2023 no início da SAF de John Textor

Wagner Eduardo, ex-Botafogo, defende o Victor Hotspur (Foto: Divulgação)
Wagner Eduardo, ex-Botafogo, defende o Victor Hotspur (Foto: Divulgação)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024Leonardo Bessa
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 22/09/2025
17:59
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Wagner Eduardo, ex-Botafogo e atualmente no Victoria Hotspurs, de Malta, marcou um gol de placa no último sábado (20) na vitória por 3 a 1 sobre o Pembroke Athleta, em duelo da Segunda Divisão local. O lance é impressionante. Veja abaixo:

No lance, o ex-Botafogo recebeu a bola no meio-campo, faz o famoso "giro do Zidane", driblando e deixando o adversário caído. De muito longe, na intermediária defensiva, ele arriscou e acertou em cheio para marcar um golaço.

Wagner Eduardo foi formado na base do Red Bull Brasil e passou pelo Botafogo nos anos de 2022 e 2023, para o projeto do "Botafogo B", equipe sub-23 que disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ele chegou a treinar com o técnico Luís Castro no grupo principal.

Além dos dois clubes, o jogador, de 25 anos, também acumula passagens pelo Bragantino B, Caldense, Comercial-SP, Boa Esporte-MH, St Lucia e St Anrews, de Malta, e KF Trepca, do Kosovo.

Wagner Eduardo jogou no Botafogo em 2022 (Foto: Divulgação/Botafogo)
Wagner Eduardo jogou no Botafogo em 2022 (Foto: Divulgação/Botafogo)

Botafogo B

O projeto do Botafogo B, de John Textor, rendeu poucos frutos ao time principal, sendo Newton e Jeffinho os de maior destaque. A equipe jogou o Brasileirão de Aspirantes, em 2022 e 2024, tendo conquistado o vice-campeonato na segunda edição.

