Ex-Botafogo faz ‘gol que o Pelé não fez’ na Europa; veja lance
Jogador passou pelo Glorioso em 2022 e 2023 no início da SAF de John Textor
O atacante Wagner Eduardo, ex-Botafogo e atualmente no Victoria Hotspurs, de Malta, marcou um gol de placa no último sábado (20) na vitória por 3 a 1 sobre o Pembroke Athleta, em duelo da Segunda Divisão local. O lance é impressionante. Veja abaixo:
No lance, o ex-Botafogo recebeu a bola no meio-campo, faz o famoso "giro do Zidane", driblando e deixando o adversário caído. De muito longe, na intermediária defensiva, ele arriscou e acertou em cheio para marcar um golaço.
Wagner Eduardo foi formado na base do Red Bull Brasil e passou pelo Botafogo nos anos de 2022 e 2023, para o projeto do "Botafogo B", equipe sub-23 que disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ele chegou a treinar com o técnico Luís Castro no grupo principal.
Além dos dois clubes, o jogador, de 25 anos, também acumula passagens pelo Bragantino B, Caldense, Comercial-SP, Boa Esporte-MH, St Lucia e St Anrews, de Malta, e KF Trepca, do Kosovo.
Botafogo B
O projeto do Botafogo B, de John Textor, rendeu poucos frutos ao time principal, sendo Newton e Jeffinho os de maior destaque. A equipe jogou o Brasileirão de Aspirantes, em 2022 e 2024, tendo conquistado o vice-campeonato na segunda edição.
