Botafogo terá retornos e jovens da base viajando para enfrentar o Grêmio
Glorioso volta a campo nesta quarta-feira (24), em Porto Alegre
O Botafogo terá novidades na lista de relacionados para a partida atrasada desta quarta-feira (24), com o Grêmio, em Porto Alegre, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Davide Ancelotti conta com retornos de Artur, Arthur Cabral e Alex Telles, que treinaram normalmente, e levará alguns jovens do time sub-20, integrados no último treino no CT Lonier, nesta terça.
A lista de jovens da base tem o goleiro Ryan, o volante/zagueiro Marquinhos, os meias Zapellini e Kauan Toledo, e o atacante panamenho Kadir.
Davide Ancelotti tem uma grande lista de desfalques para a partida fora de casa. São nove nomes fora: Santi Rodríguez, Montoro, Marçal e Chris Ramos, suspensos, e Neto, Danilo, Bastos, Nathan Fernandes lesionados. Jordan Barrera foi cedido à seleção da Colômbia e segue fora.
A volta de Artur, ao menos, ameniza o problema no ataque. O camisa sete sentiu problema na panturrilha direita na partida de volta contra o Vasco, pela Copa do Brasil, e foi ausência nos três últimos jogos, assim como Arthur Cabral. Alex Telles, por sua vez, desfalcou contra o Mirassol por dores.
Botafogo luta por time com sequência
Os desfalques no segundo semestre têm assombrado o Alvinegro, que não consegue repetir escalações. Contra o Atlético-MG, a vitória heroica em casa com um jogador a menos, em jogo físico, tirou alguns dos pilares de Davide.
Com 39 pontos, o Botafogo batalha para abrir vantagem na zona de classificação para a Libertadores. O duelo com o Grêmio é de extrema importância pois, em caso de vitória fora, a equipe entrará no G-4 do Campeonato Brasileiro ultrapassando o Mirassol.
