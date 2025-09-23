menu hamburguer
Botafogo

Botafogo divulga relacionados e informa novas lesões no elenco; veja

Glorioso volta a campo nesta quarta-feira (24), fora de casa, contra o Grêmio

Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
15:22
Savarino desfalca o Botafogo contra o Grêmio (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Grêmio, nesta quarta-feira (24), e informou novos problemas no elenco de Davide Ancelotti. Savarino e Tucu Corrêa ficam fora do jogo por lesões musculares.

Ex-Botafogo faz 'gol que o Pelé não fez' na Europa; veja lance

Além da dupla, Mastriani, com quadro de conjuntivite, e Allan, liberado por problemas pessoais, também desfalcam a equipe. Conforme antecipado pelo Lance!, o Glorioso terá alguns retornos importantes para o jogo.

Voltam a ficar à disposição de Davide Ancelotti Alex Telles, Artur e Arthur Cabral, recuperados de lesão. Com a extensa lista de desfalques, o técnico italiano precisou integrar cinco jovens das categorias de base: o goleiro Rhyan Luca, o zagueiro Marquinhos, os meias Cauã Zappelini e Kauan Toledo, e o atacante panamenho Kadir.

Arthur Cabral volta ao Botafogo após três jogos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Arthur Cabral volta ao Botafogo após três jogos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja a lista de relacionados pelo Botafogo:

Goleiros: Léo Linck, Raul e Rhyan Luca.

Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Cuiabano, David Ricardo, Gabriel Bahia, Kaio Pantaleão, Marquinhos, Mateo Ponte e Vitinho.

Meias: Cauã Zappelini, Kauan Toledo, Marlon Freitas e Newton.

Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jeffinho, Kadir e Matheus Martinis.

Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília). A partida foi adiada devido ao calendário do time gaúcho nos playoffs da Copa Sul-Americana, onde foi eliminado pelos peruanos do Alianza Lima.

Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

