Botafogo divulga relacionados e informa novas lesões no elenco; veja
Glorioso volta a campo nesta quarta-feira (24), fora de casa, contra o Grêmio
O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Grêmio, nesta quarta-feira (24), e informou novos problemas no elenco de Davide Ancelotti. Savarino e Tucu Corrêa ficam fora do jogo por lesões musculares.
Além da dupla, Mastriani, com quadro de conjuntivite, e Allan, liberado por problemas pessoais, também desfalcam a equipe. Conforme antecipado pelo Lance!, o Glorioso terá alguns retornos importantes para o jogo.
Voltam a ficar à disposição de Davide Ancelotti Alex Telles, Artur e Arthur Cabral, recuperados de lesão. Com a extensa lista de desfalques, o técnico italiano precisou integrar cinco jovens das categorias de base: o goleiro Rhyan Luca, o zagueiro Marquinhos, os meias Cauã Zappelini e Kauan Toledo, e o atacante panamenho Kadir.
Veja a lista de relacionados pelo Botafogo:
Goleiros: Léo Linck, Raul e Rhyan Luca.
Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Cuiabano, David Ricardo, Gabriel Bahia, Kaio Pantaleão, Marquinhos, Mateo Ponte e Vitinho.
Meias: Cauã Zappelini, Kauan Toledo, Marlon Freitas e Newton.
Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jeffinho, Kadir e Matheus Martinis.
Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília). A partida foi adiada devido ao calendário do time gaúcho nos playoffs da Copa Sul-Americana, onde foi eliminado pelos peruanos do Alianza Lima.
