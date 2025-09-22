Rivais repercutem derrota do Botafogo na Bola de Ouro: ‘Bairro’

O Botafogo concorreu, nesta segunda-feira (22), o prêmio de melhor clube do ano na cerimômia da Bola de Ouro. Contudo, o título ficou com o Paris Saint Germain. Nas redes sociais, rivais do Glorioso repercutiram a derrota no concurso.

Na premiação realizada pela revista France Football, na capital da França, o PSG faturou o prêmio por conta de uma temporada de sucesso. O clube foi campeão da Champions League, principal torneio europeu, e conquistou a tríplice coroa, algo inédito na história dos parisienses.

Além do time francês, Barcelona, Chelsea e Liverpool também concorreram na categoria ao lado do Botafogo. O clube carioca chegou a determinado posto após conquistar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024, em uma temporada histórica para o clube.

PSG: Clube do Ano na Bola de Ouro

Em temporada mágica, o PSG varreu a França e a Europa. Após um início de temporada irregular, com o clube parisiense quase eliminado na fase de liga da Champions League, a mudança tática depois de janeiro fez com que a equipe treinada por Luis Enrique mudasse de patamar.

Com as alterações, o PSG se transformou na segunda metade da temporada, onde garantiu o título francês com sobras, com apenas duas derrotas após a confirmação de mais uma Ligue 1, campeão da Copa da França e campanha histórica na Champions League.

Depois de evitarem a eliminação precoce na competição europeia, os parisienses se garantiram nos Playoffs, onde não tiraram dificuldades para eliminar o Stade de Brest por 10 a 0 no agregado. Na sequência, eliminações marcantes contra os ingleses, contra Liverpool, Aston Villa e Arsenal. Na decisão, protagonizaram a maior vitória na história em finais da competição, com uma goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão.

No Mundial, o Paris Saint-Germain passou na primeira colocação do Grupo B, com duas vitórias e uma derrota, para o Botafogo, por 1 a 0. No mata-mata, goleou o Inter Miami, passou pelo Bayern e atropelou o Real Madrid. Porém, na decisão, foram superados pelo Chelsea.

Mesmo com o vice do Mundial, a temporada histórica, com tríplice coroa, do PSG, ficou marcada para sempre na história do clube, que finalmente conquistou a Europa depois de diversas frustrações.