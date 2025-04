Com a saída de Gustavo Quinteros, após a goleada por 4 a 1 para o Mirassol, na noite de quarta-feira (16), no interior paulista, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, são muitas as especulações sobre quem será o novo treinador do Grêmio. Isso passa, também, pelo possível retorno de Luiz Felipe Scolari ao clube, no cargo de coordenador técnico.

Essa possibilidade cresce a partir da saída de Quinteros. O treinador argentino era avesso à contratação de um coordenador técnico, como deixou claro ao ser questionado sobre o tema após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no último domingo (13), na Arena do Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Felipão poderia indicar Paulo Turra?

Caso Felipão seja contratado, um dos rumores é de que ele poderia indicar Paulo Turra, seu ex-auxiliar-técnico, para o cargo de treinador. A dobradinha, com ambos nas respectivas funções que desempenhariam no Grêmio, ocorreu no Athletico-PR, em 2023.

Dobradinha com Paulo Turra como treinador e Felipão como coordenador técnico ocorreu no Athletico-PR. (Foto: Fabio Wosniak/Athletico-PR)

Porém, conforme apurou o Lance!, é improvável que isso aconteça. Mesmo que Felipão seja contratado como coordenador técnico, a escolha do novo treinador deve partir da própria direção do clube.

O Grêmio corre contra o tempo para formar a nova comissão técnica. Já no próximo sábado (19), às 21h, o Tricolor Gaúcho recebe o Internacional, no clássico Gre-Nal 447, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Caso não contrate um treinador até lá, o Imortal será comandado interinamente por James Freitas, auxiliar-técnico permanente do clube.