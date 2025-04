Gre-Nal 447: Internacional começa preparação com boas notícias

Horas depois de ter sua primeira derrota no ano, 1 a 0 para o Palmeiras, na noite de quarta-feira (16), no estádio Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional começou a preparação para o Gre-Nal 447. O elenco que esteve em campo trabalhou normalmente na manhã desta quinta (17) visando o clássico marcado para as 21h (de Brasília) deste sábado (19), na Arena do Grêmio. O treino trouxe boas notícias para o técnico Roger Machado.

O treinamento fechado no CT Parque Gigante teve os jogadores que iniciaram a partida contra o Verdão participando de corrida leve e atividades físicas. Enquanto isso, o restante do grupo foi ao gramado para exercícios com bola.

O trabalho contou com a presença dos zagueiros Victor Gabriel e Juninho, que estavam afastados por lesão muscular. Os dois estão à disposição do comandante alvirrubro e existe a possibilidade do camisa 41 iniciar a partida. O mais certo, porém, como ele não joga há um mês, é que fique no banco.

Wesley ainda passará por teste

O grupo tem mais um treinamento antes do derby, no qual será realizado o teste final para saber se o atacante Wesley estará em campo no sábado. Com desconforto muscular na coxa esquerda desde o começo da semana, o 7 ficou de fora do treino na terça (15) e não esteve entre os relacionados para enfrentar o Palmeiras.

Caso trabalhe sem problemas, o ponta deve voltar à equipe. Do contrário, Bruno Tabata deve seguir no ataque ao lado de Valencia e Vitinho. Dessa forma, Roger Machado deve mandar a campo o Colorado com Anthoni; Aguirre, Rogel (Victor Gabriel), Vitão, e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Bruno Tabata (Wesley), Valencia e Vitinho.

