A primeira vitória da história do Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro veio em grande estilo. Com direito a dupla 'Lei do Ex' de Reinaldo, o Leão Caipira goleou o Grêmio, por 4 a 1, na noite desta quarta-feira (16), no Maião, em Mirassol (SP). Daniel Borges marcou os outros dois gols dos donos da casa, enquanto Braithwaite descontou para o Tricolor Gaúcho.

Com a vitória, o Mirassol assume, ao menos momentaneamente, a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com cinco pontos. Já o Grêmio, que sofre a terceira derrota consecutiva na competição e vê o clima ficar insustentável para o técnico Gustavo Quinteros, está em 15º, com três pontos.

Como foi o jogo

O Grêmio praticamente começou o jogo perdendo. Logo aos dois minutos, após troca de passes envolvente que começou no lado esquerdo, Daniel Borges recebeu livre no lado direito, trouxe para dentro e acertou lindo chute, no ângulo direito de Volpi, para abrir o placar.

O Grêmio teve um pênalti marcado a seu favor aos oito minutos, depois que João Pedro tabelou com Braithwaite e caiu na grande área. Porém, chamado pelo VAR, o árbitro Lucas Paulo Torezin voltou atrás por entender que o carrinho de Neto Moura foi na bola.

Desorganizado, o Grêmio era dominado pelo Mirassol, que encontrava espaços com facilidade. Aos 17, Gabriel foi acionado em profundidade, em buraco no lado direito de defesa gremista. Quando driblava Volpi para entrar com bola e tudo, o goleiro o derrubou. Reinaldo cobrou bem o pênalti, no ângulo esquerdo, para ampliar e fazer valer a 'Lei do Ex'.

Amuzu e João Pedro até tentaram descontar, em chutes de fora da área que pararam em defesas de Alex Muralha. Mas o Mirassol esteve perto de marcar o terceiro ainda no primeiro tempo, em conclusões de Fabrício Daniel e Reinaldo após tramas pelo lado esquerdo.

Na volta do intervalo, Quinteros promoveu as entradas de Dodi e Edenílson nos lugares de Camilo e Cristaldo. Com o Mirassol recuado, o Grêmio teve mais posse de bola, mas apresentou dificuldades para criar. As poucas finalizações eram de fora da área, até os 23 minutos, quando, após cobrança de escanteio, Jemerson cabeceou no travessão.

Em noite inspirada, o Mirassol chegou ao terceiro gol em mais uma 'Lei do Ex' de Reinaldo. Aos 33, o lateral esquerdo acertou bela cobrança de falta, no canto esquerdo de Volpi.

Após falha na saída de bola do Mirassol, Braithwaite descontou para o Grêmio, em cavadinha, aos 36. Mas apenas três minutos depois, os donos da casa voltaram a transformar o placar em goleada. Dentro da grande área, Edson Carioca rolou para Daniel Borges marcar seu segundo gol na partida, o quarto do Leão Caipira. No final, gritos de 'olé' foram ouvidos no Maião.

O que vem por aí

No próximo domingo (20), às 11h, o Mirassol visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul/RS. Já o Grêmio encara o clássico Gre-Nal 447, no sábado (19), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS.

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 4 X 1 GRÊMIO

4ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de abril de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP);

🥅 Gols: Daniel Borges, aos 2' do 1º T e aos 39' do 2º T, e Reinaldo, aos 20' do 1º T e aos 33' do 2º T (M); Braithwaite, aos 36' do 2º T (G)

🟨 Cartões amarelos: Negueba e Daniel Borges (M) Braithwaite, Tiago Volpi, Villasanti e Edenílson (G)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni) e Danielzinho; Fabrício Daniel (Negueba), Gabriel (Yago Felipe) e Cristian (Edson Carioca); Iury Castilho (Clayson).

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Dodi) e Villasanti (Arezo); Pavón (Alysson), Cristaldo (Edenílson) e Amuzu (André Henrique); Braithwaite.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)