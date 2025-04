Com a demissão de Gustavo Quinteros, após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Mirassol, na noite de quarta-feira (16), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, no interior paulista, o Grêmio corre contra o tempo para buscar um novo treinador. Caso não consiga regularizá-lo até sexta-feira (18), o Tricolor Gaúcho será comandado pelo técnico interino James Freitas no clássico Gre-Nal 447, no sábado (19), às 21h, na Arena do Grêmio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Auxiliar-técnico permanente do Grêmio desde julho de 2024, James Freitas está em sua terceira passagem pelo clube. Na primeira delas, entre 2012 e 2015, ele comandou a equipe profissional, interinamente, em cinco oportunidades.

Além do Grêmio, James Freitas trabalhou com Roger Machado em outros três clubes

Também naquela passagem, James iniciou sua parceria com Roger Machado, que, curiosamente, é o atual treinador do Internacional. Além do Grêmio, no qual se reencontraram em 2022, os dois trabalharam juntos em Palmeiras, Atlético-MG e Fluminense.

James Freitas e Roger Machado nos tempos de Fluminense. (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

James, inclusive, era auxiliar de Roger na histórica goleada do Grêmio, por 5 a 0, no clássico Gre-Nal de 2015, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Inter é quem estava sendo comandado por um interino: Odair Hellmann.

Esse episódio gerou temor, tanto no Grêmio quanto no Inter, de demitir treinador antes de um clássico. Porém, a derrota para o Mirassol, da maneira como aconteceu, não deixou outra alternativa para Alberto Guerra, presidente do Grêmio.