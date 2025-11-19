Las Vegas sofre com temporal e inundações dias antes da F1

A cidade de Las Vegas, palco da próxima etapa da Fórmula 1 (F1), está em alerta climático por conta das fortes chuvas e inundações que atingem a cidade desde o início da semana. Os problemas no deserto de Nevada chegou a atingir regiões próximas de onde acontece o circo da F1. A chegada dos pilotos na cidade se deu com casacos e guarda-chuvas, diferente do visto no ano passado.

Segundo informações da emissora local "Fox 5 KVVU-TV", este é o sétimo novembro mais chuvoso de Las Vegas. Entretanto, há somente a possibilidade de chuva passageira nos primeiros dias de ação da F1 na cidade. É previsto que, durante a semana, as pancadas de chuva isoladas passem a ser menos frequentes.

Alerta climático é emitido em evento da F1 em Las Vegas (Foto: Hector Vivas/Getty Images/AFP)

Qual é a previsão do tempo da F1 para Las Vegas?

Segundo informações da Federação Internacional do Automobilismo (FIA), divulgadas no site oficial da F1, o tempo para o fim de semana deve ser estável. Durante os treinos livres 1 e 2, entre quinta a sexta-feira, é esperada uma chuva moderada na última sessão. O tempo estará nublado, principalmente na parte da tarde.

Já o treino livre 3 e a classificação, entre sexta-feira e sábado, o tempo estará parcialmente nublado com grande probabilidade de pancadas de chuva até o final da tarde em Vegas. A expectativa é que durante a noite, quando acontecem as sessões no horário local, a probabilidade seja baixa.

Gabriel Bortoleto chega ao GP de Las Vegas (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Já para a noite de sábado, dia da corrida, é esperado um tempo completamente estável, com dia predominantemente ensolarado e seco. Para quinta e sexta-feira, a probabilidade de chuva é de 40%. Já no sábado, cai para 0%.

— O evento de 2024, com céu claro e temperatura amena, foi dominado por George Russell. Condições semelhantes são esperadas ao longo do fim de semana do Grande Prêmio deste ano, com temperaturas do ar raramente acima de 10 graus, mas a possibilidade de pancadas de chuva isoladas — afirma o site oficial da F1.

GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO

🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real