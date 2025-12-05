menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Aston Villa x Arsenal: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 15ª rodada

Avatar
Lance!
Birmingham (ING)
Dia 05/12/2025
09:30
Aston Villa x Arsenal: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraAston Villa x Arsenal: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Aston Villa e Arsenal se enfrentam neste sábado (6), às 09h30 (de Brasília), pela 15ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Villa Park, em Birmingham (ING), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Aston Villa-escudo-onde-assistir
AST
Arsenal-escudo-onde-assistir
ARS
15ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 6 de dezembro, às 09h30 (de Brasília)
Local
Villa Park, em Birmingham (ING)
Árbitro
Peter Bankes
Assistentes
Edward Smart, Blake Antrobus e Adam Herczeg (quarto árbitro)
Var
Darren England (VAR1) e Mark Scholes (AVAR)
Onde assistir

Na terceira colocação com 27 pontos, o Aston Villa chega ao duelo embalado por uma sequência de seis vitórias que fortalece a campanha nas primeiras posições da Premier League. A equipe joga em casa e vive uma fase de forte competitividade, o que torna o confronto direto contra o líder ainda mais determinante para suas ambições na temporada.

Do outro lado, o Arsenal visita Birmingham sustentando a liderança do Campeonato Inglês, com 33 pontos, e um retrospecto recente consistente, com três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas. Com um elenco mais equilibrado e apontado como candidato ao título, os Gunners encaram o duelo como passo importante na disputa contra os rivais e a manutenção na liderança da liga.

Tudo sobre o jogo entre Aston Villa e Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Aston Villa 🆚 Arsenal
15ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 6 de dezembro, às 09h30 (de Brasília)
📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Peter Bankes
🚩 Assistentes: Edward Smart, Blake Antrobus e Adam Herczeg (quarto árbitro)
📺 VAR: Darren England (VAR1) e Mark Scholes (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Dibu Martínez; Matty Cash, Konsa, Torres e Maatsen; Amadou Onana e Kamara; McGinn, Morgan Rogers e Guessand.

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Ben White, Timer, Hincapié e Calafiori; Zubimendi, Martin Odegaard e Declan Rice; Bukayo Saka, Mikel Merino e Madueke.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-ASTON VILLA
Gabriel Martinelli em ação pelo Arsenal diante do Aston Villa (Foto: Glyn Kirk/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

