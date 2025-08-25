A Cadillac enfim definiu Valtteri Bottas e Sergio Pérez como dupla para a temporada 2026 da Fórmula 1. Apesar da expectativa para com nomes mais jovens, como Felipe Drugovich e Mick Schumacher, a equipe americana optou por contar com dois pilotos experientes e assinou com ambos. A apresentação oficial está planejada para acontecer na próxima semana.

A informação é dos portais "RacingNews365" e "Formula.hu", respectivamente da Holanda e Hungria, e tira de vez a oportunidade do brasileiro Drugovich. Bottas e Pérez somam mais de 500 largadas e 16 vitórias na categoria — dez para o finlandês e seis para o mexicano. A escolha por experiência prevaleceu, já que a equipe que tem Graeme Lowdon como chefe queria garantir um início competitivo como 11ª escuderia do campeonato.

Desde o início, a Cadillac falou da importância de contar com pelo menos um nome experiente para liderar o projeto na Fórmula 1. Inclusive, o CEO das operações Dan Towriss adotou um discurso similar ao de Lowdon e disse que Bottas era um candidato "muito atraente" para a vaga. O piloto reserva da Mercedes chegou a brincar com a chance de ser contratado e, em vídeo publicado nas redes sociais, apontou para o banco de um dos SUVs da marca dizendo que se tratava de um "belo assento".

Pérez deixou a F1 no fim de 2024 após um turbulento último ano com a Red Bull, mas sempre manifestou interesse em retornar caso encontrasse o "projeto certo". Bottas, por sua vez, atua como reserva da Mercedes em 2024 após perder a vaga na Sauber. O finlandês chegou a ser alvo da Alpine para substituir Franco Colapinto, mas optou por fechar com a nova equipe.

A Cadillac vai estrear em 2026 como cliente da Ferrari, que fornecerá motores até a companhia norte-americana começar a utilizar seus próprios propulsores, algo que vai acontecer a partir de 2029. A expectativa é que tanto Bottas quanto Pérez iniciem o processo de integração com a equipe ainda este ano, participando de testes com carros de 2023 da Ferrari.

A Fórmula 1 volta às pistas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.