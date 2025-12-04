Rayssa Leal busca 4° título no SLS em São Paulo: horário e onde assistir
A competição terá transmissão do canal da SLS no YouTube, da SporTV e na TV Globo (na final feminina)
A cidade de São Paulo recebe neste final de semana, 6 e 7 de dezembro, o Super Crown World Championship, no Ginásio do Ibirapuera. A competição reúne os melhores skatistas do ano na briga pelo título da Street League Skateboarding (SLS). A brasileira Rayssa Leal é tricampeã do torneio e vai em busca do quarto troféu consecutivo.
Os skatistas que mais conquistaram pontos ao longo do ano garantem vaga direta na final. No feminino, Rayssa Leal desponta na segunda posição do ranking, atrás apenas de sua rival australiana Chloe Covell. Já no masculino, Nyjah Huston é o líder, seguido pelo brasileiro Giovanni Vianna. Estes quatro atletas avançam diretamente à final do Super Crown, que será disputada no domingo (7).
Programação
Sábado (6) - Eliminatórias masculina e feminina
- 9h00 – 17h00 Abertura dos Portões
- 10h00 – 11h30 Treino Feminino
- 10h15 – 11h15 Sessão de Autógrafos SLS Experience
- 11h30 – 12h45 Eliminatórias Super Crown Feminino
- 13h00 – 14h00 Treino Masculino
- 14h00 – 17h00 Eliminatórias Super Crown Masculino
Domingo (7) - Finais masculina e feminina
- 9h00 – 16h00 Abertura dos Portões
- 9h15 – 10h15 Treino Masculino
- 10h15 – 11h15 Treino Feminino
- 11h15 – 12h30 Final Super Crown Feminino
- 12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience
- 13h00 – 14h00 Treino Masculino
- 14h00 – 15h15 Final Super Crown Masculino
Skatistas participantes do SLS 2025
Além da Fadinha, o Brasil tem outros sete representantes. Entre os homens, estão Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Gabryel Aguiar. Já as brasileiras são Rayssa Leal, Gabriela Mazetto e Duda Ribeiro.
