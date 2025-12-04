Rayssa Leal busca 4° título no SLS em São Paulo: horário e onde assistir

A cidade de São Paulo recebe neste final de semana, 6 e 7 de dezembro, o Super Crown World Championship, no Ginásio do Ibirapuera. A competição reúne os melhores skatistas do ano na briga pelo título da Street League Skateboarding (SLS). A brasileira Rayssa Leal é tricampeã do torneio e vai em busca do quarto troféu consecutivo.

Os skatistas que mais conquistaram pontos ao longo do ano garantem vaga direta na final. No feminino, Rayssa Leal desponta na segunda posição do ranking, atrás apenas de sua rival australiana Chloe Covell. Já no masculino, Nyjah Huston é o líder, seguido pelo brasileiro Giovanni Vianna. Estes quatro atletas avançam diretamente à final do Super Crown, que será disputada no domingo (7).

Coletiva pré Super Crown com Rayssa Leal (Foto: Beatriz Pinheiro)

Programação

Sábado (6) - Eliminatórias masculina e feminina

9h00 – 17h00 Abertura dos Portões

10h00 – 11h30 Treino Feminino

10h15 – 11h15 Sessão de Autógrafos SLS Experience

11h30 – 12h45 Eliminatórias Super Crown Feminino

13h00 – 14h00 Treino Masculino

14h00 – 17h00 Eliminatórias Super Crown Masculino

Domingo (7) - Finais masculina e feminina

9h00 – 16h00 Abertura dos Portões

9h15 – 10h15 Treino Masculino

10h15 – 11h15 Treino Feminino

11h15 – 12h30 Final Super Crown Feminino

12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience

13h00 – 14h00 Treino Masculino

14h00 – 15h15 Final Super Crown Masculino

Skatistas participantes do SLS 2025

Além da Fadinha, o Brasil tem outros sete representantes. Entre os homens, estão Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Gabryel Aguiar. Já as brasileiras são Rayssa Leal, Gabriela Mazetto e Duda Ribeiro.