Enzo Fittipaldi cresceu sobre os olhares dos fãs de automobilismo de todo o mundo. Neto de Emerson Fittipaldi, o piloto de 24 anos já registra uma longa carreira dentro e fora das pistas. Na "geração da internet", ele está ciente dos impactos que a exposição nas redes sociais pode causar aos atletas. O "Tubarãozinho" ainda comentou, em entrevista exclusiva ao Lance!, sobre a nova mudança de categoria - da Fórmula 2 para Endurance - e os planos para o futuro.

Confira entrevista na íntegra com Enzo Fittipaldi

— Eu acho que as redes sociais sempre têm os lados positivos e também os lados negativos. Tinha várias vezes nos últimos anos, quando teve um acidente, alguma coisa, e os fãs daquele piloto mandavam mensagem agressiva para mim no Instagram, porque você tirou o nosso piloto do nosso país. Sempre tem esse lado da rede social. Então como profissional, como atleta, você tem que saber lidar com isso e separar essas coisas — afirmou Fittipaldi, ao estúdio do Lance! durante a Rio Innovation Week.

As constantes aparições na internet, no entanto, deve também ser algo positivo para a carreira do piloto. Como destacou o jovem piloto, as redes sociais podem servir como uma plataforma de aproximação com os fãs do automobilismo. Os irmãos Enzo e Pietro Fittipaldi, por exemplo, contam com o perfil "Fittipaldi Brothers", no YouTube, para mostrar o lado de bastidores da vida das pistas.

— Você vê a classificação, você vê a corrida, vê o resultado. Mas o pessoal não vê o que acontece por trás, o trabalho com o engenheiro, o trabalho com os mecânicos. Então eu e meu irmão tivemos essa oportunidade nos últimos 2, 3 anos, quando corri na Fórmula 2. Meu irmão era piloto reserva na Fórmula 1, correu na Fórmula 1 com a Haas, aqueles dois GPs. E a gente teve essa oportunidade de poder mostrar a galera como é um final de semana de corrida na visão de um piloto.

Outro detalhe importante, que tem o auxílio das redes, é o impacto direto e indireto na vida de jovens atletas. Ao Lance!, Fittipaldi relembrou um campeonato realizado pelos irmãos que marcou o início da carreira de dois pilotos no mundo do automobilismo, seja virtual e na "vida real".

Transição da F2 para WEC

Apesar de nunca ter corrido na Fórmula 1, Enzo Fittipaldi teve uma carreira extensa nas categorias de Fórmulas. Campeão da F4, em 2018, o brasileiro chegou três anos depois na F2, onde ficou até 2024. O piloto resolveu, então, mudar de ares para a nova temporada e seguiu para o Mundial de Endurance, na European Le Mans Series pela equipe CLX Motorsport.

— Bom, a preparação é muito parecida, mas a corrida em si é bem diferente. Porque na Fórmula 2 era corrida de 1 hora, 1 hora e 15 minutos. Em Endurance tem corrida até 24 horas, então é muito longo. Você fica basicamente sem dormir um dia inteiro e daí você sai à noite, não dá para ver quase nada, então você tem que se acostumar com isso — disse Enzo.

Em busca de novas experiências, Fittipaldi não deixou as ambições de lado na categoria de resistência. O piloto projeta grandes metas para as próximas temporadas.

— Minha meta para os próximos anos é tentar correr na Indy e ganhar as 500 milhas do Indianápolis.

Enzo Fittipaldi comemorando na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram: @enzofitti)

Legado da família Fittipaldi para o automobilismo

O sobrenome Fittipaldi carrega uma história que transcende gerações. E o futuro promete ainda mais conquistas para a família no automobilismo. Com Enzo e Pietro Fittipaldi no Mundial de Endurance e o jovem "Emmo" prestes a disputar a Fórmula 2 no próximo ano, o legado do nome segue firme nas principais categorias do esporte a motor. Aos 24 anos, Enzo busca trilhar sua própria trajetória de sucesso, determinado a honrar a tradição familiar nas pistas.

— Eu acho que a nossa família tem uma das maiores histórias no mundo do automobilismo, então a minha meta é fazer a minha carreira, que nem eu estou fazendo agora. A minha meta é fazer o meu trabalho e continuar fazendo o meu melhor. Tenho meu irmão que também está correndo. Então a gente tem uma história muito grande na família, então óbvio eu sei que o nome Fittipaldi é um nome muito importante e eu tento representar bem esse nome nas pistas.

O peso da herança é inegável. O avô de Enzo, Emerson Fittipaldi, é uma lenda viva do esporte: bicampeão mundial de Fórmula 1 e bicampeão das 500 Milhas de Indianápolis, ele abriu caminhos e colocou o Brasil no mapa do automobilismo mundial. Inspirado por essa trajetória, Enzo busca escrever seu próprio capítulo, determinado a alcançar feitos que o consolidem entre os grandes nomes da modalidade.

