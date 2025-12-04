menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (04/12/2025)

Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (4)

Matheus Cunha reage durante jogo entre Manchester United e Fulham, pela Premier League
Matheus Cunha reage durante jogo entre Manchester United e Fulham, pela Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (4), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão, da Premier League, Copa da Itália, Copa do Rei e entre outros campeonatos.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 4 de dezembro de 2025)

Brasileirão

Cruzeiro x Botafogo – 19h30 – Record, CazéTV e Premiere

➡️Clique para assistir no Premiere

Jogos de hoje: o Botafogo enfrenta o Cruzeiro na rodada 37 do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
Jogos de hoje: o Botafogo enfrenta o Cruzeiro fora de casa na rodada 37ª da Série A do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Campeonato Inglês

Manchester United x West Ham – 17h – ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Copa da Itália

Bologna x Parma – 14h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Lazio x Milan – 17h – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Copa do Rei da Espanha (segunda fase)

Atlético Baleares x Espanyol – 15h – Disney+
Real Ávila x Rayo Vallecano – 15h – Disney+
Cartagena x Valencia – 17h – Disney+
Extremadura x Sevilla – 17h – ESPN 2 e Disney+
Sant Andreu x Celta de Vigo – 17h – Disney+
Tenerife x Granada – 18h – Disney+

Copa do Brasil sub-20

São Paulo sub-20 x Atlético-MG sub-20 – 16h – Sportv

Taça da Liga de Portugal (quartas de final)

Porto x Vitória de Guimarães – 17h15 – ESPN 4 e Disney+

Paulistão feminino

Palmeiras (F) x Ferroviária (F) – 19h – Sportv, CazéTV, Record News e UOL Play
Corinthians (F) x São Paulo (F) – 21h30 – Sportv, CazéTV, Record News, Space, HBO Max e UOL Play

