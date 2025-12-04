Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (04/12/2025)
Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (4)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (4), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão, da Premier League, Copa da Itália, Copa do Rei e entre outros campeonatos.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 4 de dezembro de 2025)
Brasileirão
Cruzeiro x Botafogo – 19h30 – Record, CazéTV e Premiere
➡️Clique para assistir no Premiere
Campeonato Inglês
Manchester United x West Ham – 17h – ESPN e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Copa da Itália
Bologna x Parma – 14h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Lazio x Milan – 17h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Copa do Rei da Espanha (segunda fase)
Atlético Baleares x Espanyol – 15h – Disney+
Real Ávila x Rayo Vallecano – 15h – Disney+
Cartagena x Valencia – 17h – Disney+
Extremadura x Sevilla – 17h – ESPN 2 e Disney+
Sant Andreu x Celta de Vigo – 17h – Disney+
Tenerife x Granada – 18h – Disney+
Copa do Brasil sub-20
São Paulo sub-20 x Atlético-MG sub-20 – 16h – Sportv
Taça da Liga de Portugal (quartas de final)
Porto x Vitória de Guimarães – 17h15 – ESPN 4 e Disney+
Paulistão feminino
Palmeiras (F) x Ferroviária (F) – 19h – Sportv, CazéTV, Record News e UOL Play
Corinthians (F) x São Paulo (F) – 21h30 – Sportv, CazéTV, Record News, Space, HBO Max e UOL Play
