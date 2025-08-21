menu hamburguer
Ginasta búlgara homenageia Ayrton Senna no Mundial de Ginástica Rítmica

Fanni Pigniczki se inspirou em série do piloto

Fanni Pigniczki tem collant e arco inspirados em Ayrton Senna (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
imagem cameraFanni Pigniczki tem collant e arco inspirados em Ayrton Senna (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 21/08/2025
08:45
  • Matéria
  • Mais Notícias

A ginasta búlgara Fanni Pigniczki homenageou o brasileiro e tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025, que acontece no Rio de Janeiro. A homenagem veio na série de arco. Além do collant e arco, a ginasta também usa alguns trechos da série "Senna", da Netflix, na música da apresentação.

Na classificação do Individual geral, Fanni Pigniczki ficou em 25º, fora da final no momento. Na disputa dos arcos, ela teve nota 26.650, ficando na 26º Posição, também fora da final do aparelho.

Fanni Pigniczki tem collant e arco inspirados em Ayrton Senna (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
Fanni Pigniczki tem collant e arco inspirados em Ayrton Senna (Foto: Ivan Carvalho / CBG)

Nesta quinta-feira (21), ela ainda disputa nas séries de fita e maça. Se subir para o top-18, ela conquista vaga na final do individual geral.

Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.

Programação do dia

Quinta-feira, 21 de Agosto
9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B
12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A
16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D
19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C

