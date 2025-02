Pelo campeonato espanhol, Girona e Getafe se enfrentam nesta sexta-feira (14) no Estadi Montilivi, em Girona, na Espanha. A partida será válida pela 24ª rodada de La Liga, e a bola está prevista para rolar a partir das 17h (de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

As equipes estão separadas por quatro pontos na tabela e vivem momentos parecidos, mas brigam em diferentes lutas no campeonato. O Girona está em 8º lugar na tabela, 4 pontos atrás do primeiro time na zona de classificação para competição europeia, enquanto o Getafe está em 14º, quatro posições acima do primeiro time na zona de rebaixamento.

➡️ Vini Jr rasga elogios a Mbappé e zera rusgas: ‘Amigos dentro e fora do campo’

O Girona não vem conseguindo repetir a boa campanha na temporada passada e decaiu na atual edição de La Liga. A equipe está em 8º colocado e não conseguiu engrenar na tabela. A maior posição que atingiu no campeonato foi a 5ª posição. O clube vive em fase morna para ruim no atual momento da temporada, e nos últimos oito jogos, perdeu cinco jogos e venceu três, incluindo duas derrotas na Champions, que culminou na sua eliminação.

Girona na partida contra Atlético de Bilbao, onde saiu derrotado. (Foto: ANDER GILLENEA/AFP)

O Getafe, por outro lado, chegou a estar na zona de rebaixamento e estava sem rumo na La Liga. A equipe conseguiu virar a mesa e sair, e no atual momento, se estabilizou na temporada e está a cinco pontos atrás do primeiro time do Z3 espanhol. O clube vive bom momento e nos últimos oito jogos, venceu cinco partidas, empatou duas e perdeu uma.

✅ FICHA TÉCNICA

GIRONA X GETAFE

24º RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estadi Montilivi, em Girona, na Espanha

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

GIRONA: Gazzaniga; Francés, Juanpe, Krejci e M. Gutiérrez; Herrera e Iván Martín; Tsygankov, Van de Beek e Bryan Gil; Abel Ruíz. Técnico: Michel.

GETAFE: David Soria; Iglesias, Duarte, Alderete e D. Rico; Terrats, Djené, Arambarri e Bernat; Juanmi e Uche. Técnico: José Bordalás

