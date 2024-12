Getafe recebe o Espanyol, nesta segunda-feira (9), em duelo válido pela 16ª rodada da La Liga. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Alfonso Pérez. O confronto será transmitido exclusivamente pela ESPN, na TV fechada, ou através do streaming Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Empatados com 13 pontos, após 15 rodadas, os clubes são adversários diretos na competição. O Getafe conta com leve vantagem na tabela devido ao saldo de gols, com nove de diferença. Já do outro lado, o Espanyol está na primeira posição da zona de rebaixamento, em 18º lugar.

➡️ Por que Zidane deu a cabeçada em Materazzi na final da Copa de 2006?

✅ FICHA TÉCNICA

GETAFE X ESPANYOL

16ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Alfonso Pérez, em Madri (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium

🟨 Árbitro: Mateo Busquets

🚩 Assistentes: A. Díaz González e Guadalupe Porras

🖥️VAR: Melero López

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GETAFE (Técnico: José Bordalás)

Soria; Iglesias, Dakonam, Alderete, Rico; Nyom, Milla, Arambarri, Perez; Yildirim, Rodriguez.

ESPANYOL (Técnico: Manolo Gonzalez)

J Garcia; El Hilali, S Gomez, Cabrera, Olivan; Carreras, Smith, Lozano, Kral, Puado; I Cardona.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional